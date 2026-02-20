La finalul partidei, Alex Chipciu, căpitanul „șepcilor roșii”, a spus direct ce a crezut despre plusul pe care l-a avut echipa sa față de Botoșani. Chipciu a explicat că diferența a fost făcută de lotul mai bun al Universității Cluj.

Alexandru Chipciu, discurs marcă înregistrată după FC Botoșani - „U” Cluj 1-3

„Cam așa a fost, o victorie dificilă pe un teren dificil. Într-adevăr, nu puteai să pasezi și să joci fotbal. Terenul era pentru stilul lor de joc, de luptă.

Ne-a fost greu să ieșim din pumnii din prima repriză. Știam că nu vor putea menține ritmul. Știam că lotul nostru este mai bun. Cei care intră sunt la nivelul titularilor.

Așa este fotbalul. Trebuie să știi să ataci și să te aperi. Noi am interpretat bine ambele faze. Cred că am înnebunit cu calculele zilele astăzi. Cel mai important este să ne concentrăm pe noi.

Chipciu: „Este păcat de condițiile de joc”

Știam că o să fie suspendat. Asta este! A greșit, a plătit! Și-a asumat treaba asta, cam asta este realitatea. Când greșești plătești.

Ne gândeam la mijlocul campionatului că e groasă. Acum ne luptăm pentru locurile fruntașe. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Avem un campionat frumos, dar este păcat de condițiile de joc. Ne-am antrenat pe sintetic, dar am încercat să oferim un fotbal foarte bun.

Acasă avem un teren foarte bun după mai mulți ani. Contează calitatea terenului, chiar dacă nu suntem jucători de mare calitate. Mi-a fost teamă la pauză că nu ne putem lupta cu ei. Dar am reușit și am câștigat. E drum lung până la Cluj de la Botoșani. Dacă iei bătaie îți vine să plângi pe drum. Plângeam până la Cluj dacă luam bătaie”, a declarat Alexandru Chipciu, la finalul partidei.

Echipele utilizate