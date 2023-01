Genoa CFC, cel mai vechi club de fotbal din Italia și fostă campioană de nouă ori în Serie A, va achita clauza de reziliere a lui Radu Drăgușin. Conform agentului Florin Manea, genovezii vor plăti 6 milioane de euro pentru transferul definitiv al stoperului român de 20 de ani, dar ar putea să facă un profit rapid, deoarece pentru tânărul fotbalist există interes de la cluburi puternice din Premier League.

Drăgușin, cele mai multe meciuri jucate pentru Genoa în acest sezon

Radu Drăgușin (20 de ani, 192cm) este născut la București și a fost crescut la juniorii cluburilor Sportul Studențesc și Regal Sport, înainte să fie cumpărat de Juventus, în 2018, pentru 260.000 de euro. A bifat patru prezențe pentru "bianconeri", mai fiind împrumutat la Sampdoria (2021-2022), Salernitana (2022) și Genoa (2022-2023). Este cotat la 3,5 milioane de euro și are deja trei selecții pentru naționala de seniori a României.

În acest sezon a evoluat în 20 de partide în Serie B (19 ca titular) și în două în Cupa Italiei pentru Genoa, care ocupă poziția a treia în divizia secundă italiană, la egalitate cu ocupanta locului secund, Reggina, și la șase puncte în spatele liderului Frosinone. Doar mijlocașul danez Morten Frendrup a mai jucat în 20 de meciuri pentru genovezi. La Genoa, stoperul este antrenat de fostul mare atacant italian Alberto Gilardino, iar printre colegii săi se numără nume importante, precum Kevin Strootman, Milan Badelj, Stefan Ilsanker, Stefano Sturaro sau Domenico Criscito.

Genoa va plăti 6 milioane de euro lui Juventus pentru transferul definitiv

"Drăgușin e foarte bine, a jucat excelent cu Roma lui Mourinho, în Cupa Italiei, și cu Venezia, în ultima etapă din Serie B. Sunt interese mari pentru el, dar noi ne-am făcut o strategie, pentru el e important acum să joace meci de meci. Asta i-a lipsit. Anul trecut, când a fost la Sampdoria, a fost dat împrumut. A fost sacrificat de antrenori, au băgat mai mult jucătorii aflați sub contract cu ei, nu au vrut să crească jucători pentru Juventus.

Genoa are opțiune obligatorie de cumpărare, pentru suma de 6 milioane de euro. După meciul cu Venezia s-a activat clauza de cumpărare, pentru că s-a ajuns la numărul de puncte specificat în contract. Era, practic, o formalitate, pentru că singura modalitate ca să nu-l cumpere, era să nu mai facă niciun punct de la jumătatea lui ianuarie până la finalul campionatului. Nu cred că era posibil așa ceva, pentru că echipa e pe locul al treilea și joacă bine.

"E urmărit serios de cluburi din top 5 din Anglia"

Radu e mulțumit acolo. Are prietena cu el, are o casă frumoasă, cu vedere la mare, într-o localitate de lângă Genova. E văzut foarte bine, dovadă că joacă meci de meci. E cel mai utilizat jucător din echipă, are cele mai multe minute. Sunt mulțumiți de el. Chiar l-au băgat 10 minute atacant. Am glumit cu el că, dacă e și Pușcaș atacant la Genoa, avem doi atacanți acolo pentru națională. O să vorbesc cu Edi Iordănescu să-i schimbe poziția.

E interes serios din Anglia pentru el, dar e de doar șase luni la Genoa. Planul nostru e să-l las să joace măcar un an acolo. Să promoveze, să mai joace un an în Serie A, apoi cred că e pregătit pentru orice echipă de top din lume. E urmărit serios de cluburi din top 5 din Anglia. Nu dau nume, dar sunt cluburi bogate și țin permanent legătura cu scouterii lor. Vrem să ajungă acolo, dar să și joace. Asta e ideea, nu doar să se transfere în Premier League. Eu cred că poate să o facă, eu am spus-o de când avea 16 ani. E un copil talentat, dar este, mai important, foarte muncitor, educat și modest.

"Nu l-a ajutat naționala, pentru că s-a ajutat singur tot timpul"

Nu știu cât îl poate ajuta naționala, pentru că s-a ajutat singur tot timpul. El a debutat la U21, după ce a debutat la Juventus. A venit la națională, dar nu l-a băgat Bratu, pentru că a zis că nu juca la Sampdoria. S-a dus, a jucat la Sampdoria, în Serie A, apoi a prins naționala de tineret. A început să joace la Salernitana meci de meci, l-au chemat și la naționala mare. Niciodată nu l-a ajutat naționala, nu l-au chemat înainte ca să îl ajute să joace la club.

Cu tot respectul și toată dragostea pentru echipa națională, din punct de vedere al meseriei, nu mă ajută cu nimic. El a jucat pe Stadio Olimpico în fața a 60.000 de oameni. Credeți că s-a uitat lumea la Roma - Genoa în Cupa Italiei? Sau se uită la Moldova - România sau România - Slovenia? Nu te mai promovează simpla prezență la națională. Pe vremuri te ajuta, pentru că naționala juca la Mondiale, la Europene, îți aducea o expunere.

Drăgușin putea ajunge la RB Leipzig, în 2021

Să vă dau un exemplu. Gvardiol de la Leipzig (n.r. - Josko Gvardiol, 20 de ani, fundaș central croat de la RB Leipzig, cotat la 75 milioane de euro). L-a văzut o lumea întreagă la Cupa Mondială, costă 75 de milioane de euro, după ce a câștigat locul al treilea cu Croația la Mondialul din Qatar. Nu era mai bun ca fundașii noștri centrali, nu era vreo sculă de jucător, dar l-au băgat la 17 ani, când era la Dinamo Zagreb. Are fizicul pe care îl are, a căpătat experiență, l-a remarcat lumea și l-a luat Leipzig cu 19 milioane de euro, iar acum costă aproape 80 de milioane de euro.

Puteau să fie colegi la Leipzig, Drăgușin și Gvardiol, vă arăt oferta de la ei pe email. În 2021, au avut un interes real pentru el. Dar Drăgușin a ales să semneze prelungirea contractului cu Juventus. Din păcate pentru el, acolo a venit Allegri care a avut o altă viziune și a optat să îl dea împrumut. Radu a jucat doar pe valoare la ce cluburi a fost, nu l-a ajutat prezența la națională.

Are meniu personalizat făcut de nutriționistul lui Cristiano Ronaldo

Ca să ajungi la cel mai înalt nivel, trebuie să fii concentrat, să te sacrifici. Radu l-a văzut pe Cristiano Ronaldo, l-a urmărit atent. Mânâncă pe cântar. 70 de grame de albuș de ou, carbohidrați după meci, proteină animală o dată, proteină vegetală altă dată, e o știință. Nutriționistul lui Ronaldo l-a întrebat ce mănâncă, a răspuns că i-a dat Juventus meniul și l-a chemat la el ca să îi facă și el un meniu personalizat, la fel cum are Ronaldo.

Și le face singur acasă, e atent la tot ce mănâncă. A venit ziua meciului, mănâncă doar orez cu pui. Cu o zi înainte de meci nu mai mănâncă altceva. Nu bea cola, nu mănâncă niciodată șaorme, prăjeli. Toată lumea vrea să ajungă ca Ronaldo, dar puțini fac sacrificiile pe care le face el. "Era mașină, se antrena ca o mașină!", mi-a zis Radu. Dar de treabă, îi făcea plăcere să discute cu jucătorii mai tineri, să-i ajute.

"Știi cum se antrenează Juventus? E mai greu ca la meci"

Când am început să colaborăm, l-am întrebat ce vrea să facă. 'Vreau să fiu cel mai bun din lume', a zis. Bun, nu i-am dat în cap ca să-i zic că nu se poate. Ca să fii cel mai bun din lume trebuie să faci ce fac cei mai buni din lume. Atenție la ce mănânci, odihnă multă, recuperare ca la carte, antrenament exemplar. Zicea Bratu că nu poate să joace că nu are ritm. Bă, tu știi cum se antrenează Juventus? E mai greu ca la meci. Îți dau pulstesterele de la Juventus, el să le dea de la amicalul cu Georgia, să vadă diferența.

Dacă se ducea la antrenament nepregătit, îl prindeau Dybala, Ronaldo și Chiesa și îl nenoroceau. Nu putea să joace cu Georgia? Ai un jucător care se antrenează zi de zi cu campioni europeni și mondiali și tu nu îl bagi în amical cu Georgia, că nu are ritm de joc? Am văzut că acum i se reproșează că e prea mare, că a pus prea multă masă musculară. La Juventus, pe poziția lui juca De Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral. La națională joacă Rus, Nedelcearu, Burcă. Nu are cum să fie emotiv, așa cum a zis Edi Iordănescu.

"Face 21 de ani în februarie. Mutu li Chivu abia plecau în străinătate la 21 de ani"

Lumea uită că are 20 de ani, face 21 de ani în februarie. Mutu a plecat la 21 de ani la Inter, Chivu a plecat la 21 de ani la Ajax. El e deja de doi ani la nivelul ăla. La 23 de ani poate să aibă 150 de meciuri jucate în Italia. Anul trecut dădea lumea în el, că l-a driblat Lautaro Martinez.

El avea 19 ani și ăla valora 75 de milioane de euro, era dorit de Real Madrid și Barcelona și e campion mondial acum. A pierdut 5-0 cu Inter, dar era primul lui an la seniori. Alții nu le pot face față în România unora veniți din liga a patra din Italia și văd că nu e problemă. L-au dat omul meciului cu Milan și la aia jucau Leao și Giroud în față. Poți să-i ții pe ăia doi și să nu faci față la naționala României?", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

