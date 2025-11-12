Conferința de presă pentru prezentarea lui Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, a avut loc miercuri, 12 noiembrie. Pe Sport.ro găsiți cele mai importante declarații ale înlocuitorului lui Mirel Rădoi.

Filipe Coelho a spus ce știa despre Universitatea Craiova înainte să vină în Bănie

Filipe Coelho a fost întrebat ce știa despre Univeristatea Craiova înainte să devină antrenorul echipei. Tehnicianul portughez a amintit istoria Craiovei Maxima, dar și investițiile făcute în ultimii ani pentru a câștiga titlul de campioană în România.

„Mă simt foarte fericit și motivat să fiu parte dintr-o echipă precum Universitatea Craiova. Sper ca împreună să reușim să construim ceva special pentru acest oraș și echipă. Avem nevoie de toți suporterii să fie alături de noi în aceste momente.

(n.r.- ce știa înainte să vină despre Universitatea Craiova) Mi-am făcut temele. Știam că în anii 80 a fost o echipă foarte bună. Cred că numele ei era Craiova Maxima. Au jucat împotriva celor de la Benfica în semifinalele Cupei UEFA. Știu că în ultimii ani s-au făcut investiții masive la echipă pentru a redeveni campioană după mult timp.

Am văzut mai multe meciuri pentru a cunoaște jucătorii și echipa. Am vrut să aflu mai multe despre atmosferă și oraș. Face parte din datoria noastră de antrenori”, a declarat Filipe Coelho.

După aceea, tehnicianul a vorbit despre viitorul staff al său și despre obiectivul său la echipă: „Legat de staff, lucrăm în aceste momente și cred că în câteva zile vom face anunțul referitor la întregul staff. Obiectivul este să muncim în fiecare zi cu motivație puternică pentru a construi ceva puternic în acest club. Dar nu voi putea să fac acest lucru singur. Trebuie să fim uniți cu toții”.

Declarațiile făcute de Filipe Coelho la conferința de presă

Despre lupta la titlu: „Eu nu pot să promit titlul, vă promit doar că vom fi concentrați să luăm trei puncte meciul următor și să câștigăm fiecare meci”.

Despre rivalele Universității Craiova: „Știu despre rivalitățile cu echipele din București, dar cel mai important este să ne concentrăm pe munca noastră, pe dezvoltarea clubului și să performăm în acest sens. Vreau să îmi focusez toată energia pe ce se întâmplă aici la Craiova”.

Despre viitorii săi elevi: „Am văzut celelalte meciuri din trecut, nu o să vorbesc despre jucători la nivel individual, dar pot să vă spun că este o echipă cu multe talente, cu jucători buni, un mix al lotului cu jucători tineri și experimentați, așa că eu cred că putem să construim ceva bun. Din păcate nu avem mult timp să lucrăm cu tot lotul, dar ăsta nu este o scuză, este un fapt. Nu aș vrea să vorbesc despre jucători la nivel individual, dar vă spun că îmi plac jucătorii foarte mult, eu am văzut și meciuri din sezonul trecut, dar, cu tot respectul, lotul este mai bun decât anul trecut”.

Despre filosofia sa de joc și primul antrenament: „Mâine o să avem prima sesiune de antrenament programată, o să văd ce sistem o să folosesc. Vom lua informațiile, o să vedem jucătorii cum sunt pe teren și în afara lui. Înaintea primului meci la care o să fiu pe bancă o să anunț sistemul. Pentru mine nu sistemul este foarte important, ci dinamica din timpul unui meci și jucătorii trebuie să știe mereu ce au de făcut pe teren. Asta este filosofia mea, pe asta merg. Depinde de adversar. Putem să jucăm cu 5 jucători pe linia de fund sau cu 4 jucători. Depinde de meci, dar asta o să vedem ulterior”.

Despre meciul cu FC Argeș: „Ar fi o mare greșeală să ne gândim pe termen lung, o luăm pas cu pas, meci cu meci. Trebuie să fim echilibrați, de când am venit mă gândesc doar la meciul cu FC Argeș”.



Cine este Filipe Coelho, noul antrenor din Bănie

După demisia lui Mirel Rădoi, venită în urma înfrângerii cu UTA Arad (1-2), clubul din Bănie a anunțat că banca tehnică va fi preluată de portughezul Filipe Coelho.

Mișcarea s-a făcut rapid. Mihai Rotaru și directorul sportiv Mario Felgueiras au discutat cu mai mulți tehnicieni, însă au ajuns repede la un acord cu Coelho. Anunțul a venit oficial marți seară.

„Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei”, a transmis clubul pe rețelele sociale.

Profilul lui Coelho

Filipe Amaral Rino Coelho are 45 de ani și este născut la Oeiras, în Portugalia. Este un antrenor format în fotbalul lusitan și specializat în analiză tactică, organizare defensivă și dezvoltarea jucătorilor tineri.

Coelho vine cu experiență importantă la nivel internațional. Timp de 7 ani a fost secundul lui Paulo Bento, fost selecționer al Portugaliei. Cei doi au lucrat împreună la naționala Coreei de Sud, cu participare la Cupa Mondială 2022, dar și la naționala Emiratelor Arabe Unite.

În fotbalul de club, Coelho a avut mandate de antrenor principal la Leixoes (Liga a 2-a Portugalia), Casa Pia și Vilafranquense.

Este un antrenor cunoscut pentru stilul organizat, cu bloc compact, pressing pozițional și multe mecanisme de control al posesiei. Acesta și-a obținut licența UEFA PRO în anul 2016, în Portugalia.

