Basarab Panduru, fost mijlocaș al „Generației de Aur”, în prezent analist TV, nu îi acordă nicio șansă lui Filipe Coelho ca antrenor al Universității Craiova. Panduru a susținut despre Coelho că va pleca din Bănie mult mai repede decât a făcut-o predecesorul său, Mirel Rădoi.

Basarab Panduru nu i-a dat nicio șansă lui Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Mai mult decât atât, fostul internațional a ajuns la concluzia că Mihai Rotaru l-a ales pe Coelho datorită faptului că este un tehnician accesibil din punct de vedere financiar.

„Nu știu cine este. Coelho fuge mai repede decât Rădoi! Coelho înseamnă iepure în limba portugheză. Am citit și eu că a fost secundul lui Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe. Nu a fost niciunul dintre cei vehiculați și vine Filipe Coelho. Nu te întreb dacă știi unde ai venit. Îți urez baftă și o să vezi tu.

Nu mă surprinde numirea lui pentru că trebuie să vezi și ce se poate. Nu știu dacă poți să aduci un antrenor renumit. Te-ai întins și tu cât ai putut cu salariul. Nu știu dacă ăla de la Vitoria Guimaraes nu a plecat la arabi.

Probabil la Guimaraes ai 250.000 de euro. Dar ar pleca cineva de la Vitoria Guimaraes, care e în circuitul lor, să vină la Craiova? De la Guimaraes ai alte perspective. Probabil că banii pe care îi ai sunt de nivelul lui Filipe Coelho, atât poți”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

Cine este Filipe Coelho, noul antrenor din Bănie

După demisia lui Mirel Rădoi, venită în urma înfrângerii cu UTA Arad (1-2), clubul din Bănie a anunțat că banca tehnică va fi preluată de portughezul Filipe Coelho.

Mișcarea s-a făcut rapid. Mihai Rotaru și directorul sportiv Mario Felgueiras au discutat cu mai mulți tehnicieni, însă au ajuns repede la un acord cu Coelho. Anunțul a venit oficial marți seară.

„Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei”, a transmis clubul pe rețelele sociale.

Profilul lui Coelho

Filipe Amaral Rino Coelho are 45 de ani și este născut la Oeiras, în Portugalia. Este un antrenor format în fotbalul lusitan și specializat în analiză tactică, organizare defensivă și dezvoltarea jucătorilor tineri.

Coelho vine cu experiență importantă la nivel internațional. Timp de 7 ani a fost secundul lui Paulo Bento, fost selecționer al Portugaliei. Cei doi au lucrat împreună la naționala Coreei de Sud, cu participare la Cupa Mondială 2022, dar și la naționala Emiratelor Arabe Unite.

În fotbalul de club, Coelho a avut mandate de antrenor principal la Leixoes (Liga a 2-a Portugalia), Casa Pia și Vilafranquense.

Este un antrenor cunoscut pentru stilul organizat, cu bloc compact, pressing pozițional și multe mecanisme de control al posesiei. Acesta și-a obținut licența UEFA PRO în anul 2016, în Portugalia.

