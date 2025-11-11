Mihai Rotaru și Mario Felgueiras au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că se discută deja cu mai mulți antrenori pentru preluarea echipei.

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Căutările s-au încheiat rapid, iar anunțul oficial a venit marți seară. Filipe Coelho este antrenorul ales de șefii din Bănie pentru a se ocupa de prima echipă.

”Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, se arată în anunțul clubului.

