Oltenii au decis să îl aducă pe Filipe Coelho, un antrenor necunoscut în fotbalul mare și care nu a avut realizări notabile din postura de tehnician până acum.
Portughezul o va prelua pe Universitatea Craiova, rămasă fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi după înfrângerea 1-2 cu UTA din etapa a 16-a din Superliga.
Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
După anunțul Universității Craiova a venit și reacția portughezilor care au s-au raportat la Filipe Coelho ca la „fostul secund al lui Paulo Bento”.
„Oficial: fostul secund al lui Paulo Bento va antrena în România”, a fost titlul oferit de portughezii de la A Bola.
„Filipe Coelho, care are experiențe ca antrenor principal la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, o va antrena pe Universitatea Craiova”, au mai scris aceștia.
Cine este Filipe Coelho
Filipe Amaral Rino Coelho are 45 de ani și este născut la Oeiras, în Portugalia. Este un antrenor format în fotbalul lusitan și specializat în analiză tactică, organizare defensivă și dezvoltarea jucătorilor tineri.
Coelho vine cu experiență importantă la nivel internațional. Timp de 7 ani a fost secundul lui Paulo Bento, fost selecționer al Portugaliei. Cei doi au lucrat împreună la naționala Coreei de Sud, cu participare la Cupa Mondială 2022, dar și la naționala Emiratelor Arabe Unite.
În fotbalul de club, Coelho a avut mandate de antrenor principal la Leixoes (Liga a 2-a Portugalia), Casa Pia și Vilafranquense.
Este un antrenor cunoscut pentru stilul organizat, cu bloc compact, pressing pozițional și multe mecanisme de control al posesiei. Acesta și-a obținut licența UEFA PRO în anul 2016, în Portugalia.