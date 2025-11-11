Oltenii au decis să îl aducă pe Filipe Coelho, un antrenor necunoscut în fotbalul mare și care nu a avut realizări notabile din postura de tehnician până acum.

Portughezul o va prelua pe Universitatea Craiova, rămasă fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi după înfrângerea 1-2 cu UTA din etapa a 16-a din Superliga.

Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova



După anunțul Universității Craiova a venit și reacția portughezilor care au s-au raportat la Filipe Coelho ca la „fostul secund al lui Paulo Bento”.

„Oficial: fostul secund al lui Paulo Bento va antrena în România”, a fost titlul oferit de portughezii de la A Bola.

„Filipe Coelho, care are experiențe ca antrenor principal la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, o va antrena pe Universitatea Craiova”, au mai scris aceștia.

