Mesajul postat de Mirel Rădoi la miezul nopții după ce a plecat de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar a murit!”

Mesajul postat de Mirel Rădoi la miezul nopții după ce a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Personajul secundar a murit!&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a rupt tăcerea după plecarea de la Universitatea Craiova.

TAGS:
Mirel RadoiUniversitatea CraiovaPLECAREMihai Rotaru
Din articol

După eșecul suferit de olteni pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, scor 1-2, Mirel Rădoi a decis să demisioneze de la Universitatea Craiova.

Mesajul lui Mirel Rădoi după ce a plecat de la Universitatea Craiova

Într-o conferință de presă, Mihai Rotaru, conducătorul clubului din Bănie, a dezvăluit că a încercat să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la echipă o noapte întreagă, însă fără succes.

24 de ore mai târziu, oltenii au anunțat oficial numele noului antrenor, portughezul Filipe Coelho. La scurt timp, Mirel Rădoi a oferit o primă reacție după ce a părăsit-o pe Universitatea Craiova.

Antrenorul a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele.

Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI.

‘Fimul’ ȘTIINȚA CAMPIOANA, trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Mirel Rădoi pe Instagram.

Filipe Coelho, prezentat la Universitatea Craiova

Portughezul Filipe Coelho este antrenorul ales de șefii din Bănie pentru a se ocupa de prima echipă.

Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, se arată în anunțul clubului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Cel mai important transfer de la FCSB, &icirc;n pericol! Becali anunță: &rdquo;Cum să vină?&rdquo;
Cel mai important transfer de la FCSB, în pericol! Becali anunță: ”Cum să vină?”
&Icirc;i poate lua titlul lui Stelea de &bdquo;Arnold de Rom&acirc;nia&rdquo;! Cum arată fostul fotbalist
Îi poate lua titlul lui Stelea de „Arnold de România”! Cum arată fostul fotbalist
Antrenorul care l-a transformat pe Mutu &icirc;ntr-o &bdquo;bestie&rdquo;, fascinat de Cristi Chivu: &bdquo;&Icirc;mi place enorm&rdquo;
Antrenorul care l-a transformat pe Mutu într-o „bestie”, fascinat de Cristi Chivu: „Îmi place enorm”
Măsuri draconice la FCSB! Gigi Becali știe motivul protestelor jucătorilor: &rdquo;Cred că dacă sunt prieteni cu el, gata!&rdquo;
Măsuri draconice la FCSB! Gigi Becali știe motivul protestelor jucătorilor: ”Cred că dacă sunt prieteni cu el, gata!”
Gigi Becali a auzit ce vrea să facă Gino Iorgulescu și nu a stat pe g&acirc;nduri
Gigi Becali a auzit ce vrea să facă Gino Iorgulescu și nu a stat pe gânduri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

E gata! Universitatea Craiova a numit antrenorul, după plecarea lui Mirel Rădoi: &rdquo;&Icirc;i dorim mult succes!&rdquo;

E gata! Universitatea Craiova a numit antrenorul, după plecarea lui Mirel Rădoi: ”Îi dorim mult succes!”



Recomandarile redactiei
Cel mai important transfer de la FCSB, &icirc;n pericol! Becali anunță: &rdquo;Cum să vină?&rdquo;
Cel mai important transfer de la FCSB, în pericol! Becali anunță: ”Cum să vină?”
&Icirc;i poate lua titlul lui Stelea de &bdquo;Arnold de Rom&acirc;nia&rdquo;! Cum arată fostul fotbalist
Îi poate lua titlul lui Stelea de „Arnold de România”! Cum arată fostul fotbalist
Măsuri draconice la FCSB! Gigi Becali știe motivul protestelor jucătorilor: &rdquo;Cred că dacă sunt prieteni cu el, gata!&rdquo;
Măsuri draconice la FCSB! Gigi Becali știe motivul protestelor jucătorilor: ”Cred că dacă sunt prieteni cu el, gata!”
Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
S-a făcut de r&acirc;s! Ce i-a spus Vinicius lui Rațiu &icirc;nainte să fie &rdquo;&icirc;mpachetat&rdquo; de fundașul rom&acirc;n
S-a făcut de râs! Ce i-a spus Vinicius lui Rațiu înainte să fie ”împachetat” de fundașul român
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo și-a anunțat plecarea: &bdquo;Mulțumesc tuturor&rdquo;
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo și-a anunțat plecarea: „Mulțumesc tuturor”
Clubul din Superliga a făcut public motivul pentru care a rupt contractul cu atacantul. Argumentul e surprinzător!
Clubul din Superliga a făcut public motivul pentru care a rupt contractul cu atacantul. Argumentul e surprinzător!
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!