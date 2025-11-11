Mesajul postat de Mirel Rădoi la miezul nopții după ce a plecat de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar a murit!”

După eșecul suferit de olteni pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, scor 1-2, Mirel Rădoi a decis să demisioneze de la Universitatea Craiova.

Mesajul lui Mirel Rădoi după ce a plecat de la Universitatea Craiova

Într-o conferință de presă, Mihai Rotaru, conducătorul clubului din Bănie, a dezvăluit că a încercat să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la echipă o noapte întreagă, însă fără succes.

24 de ore mai târziu, oltenii au anunțat oficial numele noului antrenor, portughezul Filipe Coelho. La scurt timp, Mirel Rădoi a oferit o primă reacție după ce a părăsit-o pe Universitatea Craiova.

Antrenorul a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

”Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele.

Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI.

‘Fimul’ ȘTIINȚA CAMPIOANA, trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Mirel Rădoi pe Instagram.

