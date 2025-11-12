După plecarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova s-a mișcat repede și a anunțat numele noului antrenor principal: portughezul Filipe Coelho (45 de ani).

”Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, se arată în anunțul de ieri al clubului lui Mihai Rotaru.

Când pierde, noul tehnician al Craiovei pierde numai la limită



În ultimii zece ani, Coelho a activat mai mult ca secund, doar la începutul decadei bifând trei experiențe ca principal: la Casa Pia, la Leixoes și la Vilafranquense - toate echipe din ligile inferioare, Leixoes fiind singura din divizia secundă.

În total, a bifat doar 20 de meciuri ca principal în campionatul profesionist (liga a doua) sau în Cupa Portugaliei la aceste trei echipe.

Iar statistica este una mai mult decât interesantă în aceste 20 de partide jucate la un nivel cât de cât ridicat (liga a doua portugheză sau Cupa Portugaliei): 4 victorii, 6 egaluri și 10 înfrângeri - absolut toate aceste eșecuri au fost la limită: 0-1, 1-2 sau 2-3, plus un 4-5 la loviturile de departajare!

Sporting B Lisabona - Leixoes 2-1, cu Filipe Coelho antrenor la oaspeți

