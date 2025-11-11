Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a stârnit reacții în tot fotbalul românesc, iar una dintre cele mai sonore a venit din partea lui Gigi Becali. Patronul FCSB spune că avea mare încredere în finul său și că schimbarea de pe banca oltenilor îi poate afecta lupta la titlu.



Gigi Becali: „Mirel Rădoi câștiga campionatul!”



„Eu nu am rețele de socializare. Tehnologia nu mă interesează, nici AI; eu doar le simt. Voi trebuie să le știți, că le cercetați. Eu, dacă mă întrebi pe mine la fotbal: ce crezi, domne, de Craiova? Eu nu știu, nu mă pricep. Eu spun doar ce simt. Eu simt că Mirel Rădoi câștigă campionatul. Acum simt că nu mai câștigă. Doar ce simt. Așa și în afaceri. Nu pot să spun că n-am făcut vreo facultate de economie la Harvard. E la „feeling”. Eu atât pot spune”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.



Universitatea Craiova a anunțat deja numele noului antrenor. Portughezul Filipe Coelho a fost ales să preia banca tehnică după înfrângerea cu UTA, scor 1-2, care a dus la despărțirea de Rădoi. Coelho are 45 de ani și este născut la Oeiras.



Coelho vine în Bănie cu un bagaj solid de experiență internațională. Timp de șapte ani a fost secundul lui Paulo Bento, cu care a lucrat la naționala Coreei de Sud, inclusiv la Cupa Mondială din 2022, dar și la selecționata Emiratelor Arabe Unite. În cariera de antrenor principal a condus Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, trei echipe din fotbalul portughez.

