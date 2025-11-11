După demisia lui Mirel Rădoi, venită în urma înfrângerii cu UTA Arad (1-2), clubul din Bănie a anunțat că banca tehnică va fi preluată de portughezul Filipe Coelho.



Transferul s-a făcut rapid. Mihai Rotaru și directorul sportiv Mario Felgueiras au discutat cu mai mulți tehnicieni, însă au ajuns repede la un acord cu Coelho. Anunțul a venit oficial marți seară.



„Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei”, a transmis clubul pe rețelele sociale.



Cine este Filipe Coelho



Filipe Amaral Rino Coelho are 45 de ani și este născut la Oeiras, în Portugalia. Este un antrenor format în fotbalul lusitan și specializat în analiză tactică, organizare defensivă și dezvoltarea jucătorilor tineri.



Coelho vine cu experiență importantă la nivel internațional. Timp de 7 ani a fost secundul lui Paulo Bento, fost selecționer al Portugaliei. Cei doi au lucrat împreună la naționala Coreei de Sud, cu participare la Cupa Mondială 2022, dar și la naționala Emiratelor Arabe Unite.



În fotbalul de club, Coelho a avut mandate de antrenor principal la Leixoes (Liga a 2-a Portugalia), Casa Pia și Vilafranquense.



Este un antrenor cunoscut pentru stilul organizat, cu bloc compact, pressing pozițional și multe mecanisme de control al posesiei. Acesta și-a obținut licența UEFA PRO în anul 2016, în Portugalia.

