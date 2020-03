Ce se intampla cu salariile fotbalistilor din Liga 1! Cat va plati statul si ce diferenta vor fi nevoiti sa dea patronii cluburilor! Scandal urias: "Ne va fi foarte greu!"

Din articol Gigi Becali a anuntat ca nu micsoreaza salariile

Patronii cluburilor din Liga 1 sunt in pragul colapsului din cauza crizei financiara produsa de coronavirus.

Potrivit comunicatului emis de Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori (AFAN), cluburile de fotbal vor trebui sa acopere diferenta de pana la 75% din totalul salariului jucatorilor.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului spune ca fotbalistii vor primi din partea statului 4000 de lei brut.

"Diferenta de valoare dintre suma acoperita de stat si valoarea totala de 75% din salariul sportiviului trebuie sa fie acoperita de club", spun cei de la AFAN.

Asta ar insemna ca patronii echipelor vor trebui sa achite in continuare sume uriase jucatorilor.

"Daca somajul tehnic e asa cum vrea AFAN, ne va fi foarte greu sa mai platim salariile!", a spus Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, potrivit gsp.ro.

Somajul tehnic in fotbal este valabil in acest moment doar pana pe 16 aprilie, cand va expira starea de urgenta din Romania.

Patronul FCSB-ului a anuntat ca in momentul acesta nu se pune problema micsorarii salariilor la echipa sa si o problema ar fi doar in momentul in care sezonul ar fi anulat complet. Gigi Becali a declarat ca daca echipa sa nu va putea merge in cupele europene, va baga FCSB in faliment:

"Eu nu arunc banii in foc, sau sa spuna FRF ca se pot micsora contractele, sa putem rezista un an, altfel nu ai cum sa rezisti, trebuie sa dai 5 milioane de euro pe an, eu nu-s dispus.

Iau 3-4 jucatori, Man, Coman, Morutan, Oaida, Pantiru, ii transfer la un alt club, vad, nu stiu unde, fac o asociere si FCSB, la revedere, sa fiti sanatosi, faliment. Salvez ce mai pot salva.

Daca vor continua cupele europene, atunci nu e nicio problema. Daca nu participam noi, nu e problema, dar daca se opresc cupele europene, nu am ce sa fac cu campionatul, ce sa fac cu el daca nu joc Liga Campionilor, sau Europa League.", a spus Gigi Becali la PRO X.