Reghe VISEAZA la revenirea pe banca FCSB: "Asta e tot Steaua, un club fantastic!" Cand isi doreste sa antreneze din nou in Liga 1

Reghecampf antreneaza de ani buni in Emirate, dar nu exclude revenirea pe banca FCSB!

Reghecampf are inca nostalgia campionatelor castigate pe banca FCSB si a meciurilor mari in Europa. Reghe i-a readus pe stelisti in grupele Champions League in 2013, dupa ce a reusit si un parcurs excelent in Europa League, in primavara aceluiasi an.

"Pentru mine, FCSB tot Steaua e.. am lucrat si la Steaua, si la FCSB, echipa e aceeasi. Am avut parte de atmosfera incredibila, am avut o echipa puternica, lumea din tribune era cu noi, era euforie. Se vorbea numai de Steaua! Mi-as dori la un moment dat sa revin, dar sa fim noi sanatosi, sa se indrepte lucrurile. Cred ca e cel mai frumos sentiment pe care poti sa-l traiesti cu o echipa pe care o iubesti, sa ajungi sa joci in Europa cu un stadion plin, sa ai lumea alaturi", a spus Reghecampf la Digisport.

Reghecampf a vorbit si despre legatura cu neamtul Neubert, preparatorul fizic alaturi de care a revolutionat Liga 1 in perioada 2012-2014.

"Si Tomy, si toti colaboratorii mei faceau ce le spuneam. Discutam foarte mult, cunosteam foarte bine jucatorii, momentele cand trebuia s-o lasam mai moale sau cand trebuia sa intru in ei. Nu e usor sa controlezi o echipa, mai ales in Bucuresti, sunt multe care te distrag de la fotbal", a comentat Reghecampf.

Reghe e impresionat de munca pe care a depus-o Dan Petrescu la Cluj.

"E foarte greu sa joci fotbal cand iesi in Europa, nu ai nicio sansa cand iesi la joc. Dan a stiut exact ce vrea, a pregatit lucrul asta si vedeti ca CFR-ul are rezultate. Sunt multi jucatori la dispozitia lui, ii pregateste foarte bine. Nu discuta nimeni, jucatorii sunt 100% pregatiti cand intra in teren. In momentul de fata, CFR-ul a facut rezultate internationale si a castigat bani. Isi asigura poate chiar urmatoarele doua campionate prin asta", a mai spus Reghecampf.