Salvarea fotbalului romanesc! Operatiunea pusa la cale de conducatorii cluburilor din Liga 1: sunt gata sa lucreze impreuna pentru a gasi o solutie

Presedintii cluburilor din Liga 1 se unesc pentru a gasi o solutie pentru supravietuirea fotbalului din Liga 1.

Liga 1 este suspendata in acest moment din cauza pandemiei de coronavirus, iar fotbalistii se antreneaza acasa. Acest lucru va genera pierderi uriase din punct de vedere financiar asupra cluburilor si presedintii echipelor din Liga 1 sunt gata sa lucreze impreuna pentru gasirea unei solutii de salvare.

Potrivit gsp.ro, s-a creat un grup de WhatsApp din care fac parte toti presedintii si oamenii de decizie, la nivel administrativ, de la fiecare dintre cele 14 cluburi ale Ligii 1.

Printre problemele pentru care se cauta o solutie sunt contractele jucatorilor si metoda prin care acestea se pot diminua. Se discuta inclusiv despre Ordonanta emisa de Guvernul Orban, potrivit careia cluburile de fotbal au posibilitatea de a trimite in somaj tehnic inclusiv jucatorii de fotbal.

Potrivit aceleiasi surse, LPF este in legatura cu discutiile oficialilor de la cluburile din Liga 1 si este de asteptat ca in cel mai scurt timp sa fie luate anumite decizii.

In cazul in care fotbalistii vor fi bagati in somaj tehnic, va fi platit cu cel putin 75% din salariul mediu brut, ceea ce ar insemna in jur de 3700 de lei pe luna. Aceasta masura ar urma sa fie luata cel putin pe perioada starii de urgenta, care este valabila de zile si a intrat in vigoare pe 16 martie.