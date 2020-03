Iuliu Muresan atentioneaza ca exista riscul inghetarii clasamentului in Liga 1! Ce se intampla cu strainii din Romania

Presedintele lui FC Hermannstadt a vorbit despre situatia din Romania in contextul pandemiei de coronavirus.

Iuliu Muresan spune ca exista riscul ca ierarhia din Liga 1 sa fie inghetata, iar titlul sa fie acordat CFR-ului.

"Exista riscul sa se inghete clasamentul, din pacate. Dar inca o data, sunt optimist. Prin masurile care se iau se va limita numarul imbolnaviirilor si al deceselor. Varful va fi clar de Pasti, sa zicem in jur de 20 aprilie si dupa aceea va incepe scaderea. In china, de 2 zile nu mai au nicun caz nou de imbolnavire. Acolo s-au luat masuri cu forta, dar eficiente, care au limitat extinederea epidemiei. Au anuntat ca vor relua campionatul. In Italia de ce e val mare? Acolo e alta soecietate, alte traditii, populatie imbatranita, nici acum nu iau in serios. Trebuie sa invatam din ce-au facut bine chinezii si ce-au facut rau italienii", a spus presedintele Sibiului, la PRO X.

De asemenea, Muresan a oferit lamuriri si cu privire la situatie strainilor de la echipa, dar si a lui Vasile Miriuta, care se afla in Ungaria

"Strainii sunt in Sibiu, chiar am vorbit cu ei ca au mai semnat niste documente. Sunt in autoziolare, stau sa treaca acest val, au inteles ca e mai sigur sa ramana in Sibiu, unde nu e niciun caz. Vasile Miriuta este in Ungaria, unde are domiciliul. I-am spus sa nu mai vina ca nu se fac atrenamente. Sta si el izolat in casa. Se poate intoarce in tara, este cetatean maghiar si roman, nicio tara nu restrictioneaza intrarea cetatenilor proprii. Trece in fiecare parte fara nicio problema.

Ne gandim sa apelam la somaj tehnic, asteptam sa vedem si normele de aplicare. Nu stiu, acum mi se pare un pic complicat, trebuie sa mergi la o multime de insitutii. Eu asa am inteles, ca acum trebuie sa mergi cu dosar cu sina. Sinele sunt la trenuri, nu la dosare", a incheiat Iuliu Muresan.