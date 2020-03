"In campionat ar mai ramane doar vreo patru echipe!" Scenariu dramatic anuntat de conducerea unui club din Liga 1

Sistarea fotbalului ar putea produce probleme grave cluburilor din Liga 1.

Fotbalul din Romania a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar acesta nu poate fi reluat mai devreme de 16 mai, conform anuntului FRF. Aceasta perioada de pauza produce pierderi financiare importante pentru cluburile din Romania.

Presedintele lui Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, anunta ca situatia ar putea deveni una dramatica pentru majoritatea echipelor din Romania.

"Daca se va decide ca jucatorii sa primeasca doar 75% din salariul mediu brut pe economie, adica vreo 4 000 de lei net, putem supravietui. Dar in cazul in care cluburile vor fi obligate sa puna diferenta dintre banii acordati de Guvern si salariile din contracte, cum vre AFAN-ul, atunci ne ducem in cap. Ganditi-va ca noi, la Poli, avem si salarii de 6 000 de euro net lunar, ceea ce inseamna 29 000 de lei net. In Liga 1 ar mai ramane doar vreo 4 cluburi, probabil ar mai trebui invitate din Ungaria ca sa incropeasca un campionat", a declarat Paraschiv, conform Ziarul de Iasi.