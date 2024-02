"Nu am văzut un asemenea talent". Cuvinte de laudă despre jucătorul care a evoluat doar 93 de minute pentru Real Madrid

Cotat la 15 milioane de euro de site-urle de specialitate, Arda Guler, poreclit "Messi al Turciei" de presa internațională, a avut un debut slab de sezon, din cauza unor accidentări.

Jucătorul a bifat doar 92 de minute de joc pentru galactici, însă Carlo Ancelotti are încredere în potențialul său.

"Arda Guler e unul dintre jucătorii noștri principali. A revenit dintr-o accidentare mare, va arăta ce poate cât de curând și va primi mult mai multe minute de joc. Avem mare încredere în el", a spus italianul.

Turcii sunt impresionați de talentul lui Arda Guler

"Transferul său la Real Madrid a stârnit mult entuziasm în țară. Toată lumea îl iubește pe Arda. Chiar și în meciurile din deplasare ale lui Fenerbahce, adversarii îl aplaudau când intra pe teren.

Oamenii din Turcia au început să se uite la meciurile lui Real Madrid datorită lui. Este băiatul nostru și ne dorim să devină o legendă. Nu este un fotbalist care poate fi comparat cu altcineva. Datorită vârstei sale, toată lumea din Turcia îl apreciază, de la 7 la 77 de ani", a declarat jurnalistul Mohamed Boztepe, citat de AS.

"Să vă spun opinia mea personală: Arda Guler este cel mai mare talent al fotbalului turc. Am 63 de ani, am urmărit fotbalul din tribune sau din fața televizorului de peste 50 de ani, sunt jurnalist de 45 de ani... și nu am văzut niciodată un asemenea talent.

Transferul la Real Madrid a fost o mândrie. Urmărim fiecare mișcare. Chiar și cei mai buni fotbaliști din ultimii ani au spus: 'Arda are mai mult talent decât noi'. Sunt sigur că va deveni un star", a explicat și Atilla Turker.