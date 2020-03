Victor Piturca se asteapta la ce e mai rau: "Asta e vrajeala..." Fostul selectioner nu mai crede in reluarea acestui sezon de Liga 1

Din articol CFR Cluj va fi campiona in situatia in care Liga 1 nu mai poate continua

Victor Piturca a analizat situatia in care se afla tara noastra in timpul pandemiei de coronavirus.

Fostul selectioner respecta cu strictete masurile impuse de starea de urgenta si trage un semnal de alarma catre toti romanii si toti oamenii de pe aceasta planeta pentru a trata situatia cat mai serios posibil. Victor Piturca spune ca situatia in Romania este mai grava decat se cunoaste in acest moment, iar numarul imbolnavirilor va creste alarmant in urmatoarea perioada:

"Nu fac mare lucru. La domiciliu, cu familia, incercam sa trecem peste aceste momente cu un program bine pus la punct. Sunt multi care stau acasa si pot sa invete multe lucruri. Toti putem invata multe lucruri din ce se intampla acum. Este acest timp care te omoara, tot ce se intampla in lume e un semnal de alarma foarte grav in ceea ce priveste sanatatea omenirii si este destul de dificil.

In Anglia inteleg ca s-a ajuns la sinucideri. Este un razboi si trebuie sa luptam, trebuie sa facem front comun, toti oamenii de pe aceasta planeta trebuie sa trecem de acest moment. Vor fi urme mari lasate de tot ceea ce se intampla. Nu va mai fi ca inainte, vom avea nevoie de ani ca sa ne revenim, dar asta e situatia. Ne adaptam, la fel ca la fotbal.

La noi e foarte important sa avem in casa faina, malai, sa avem o ferma. Mai luam un pui. Nu am facut provizii masive, ceva normal. Sigur ca am luat niste baxuri de apa mai multe, cu toate ca putem sa bem apa si de la putul din curte. Nu a trebuit sa fac analiza apei, putul e la peste 200 de metri.

Eu nu cred ca se va mai juca acest campionat, nu vad cum. Eu zic ca aprilie, mai, iunie, iulie chiar sunt luni compromise. Mai ales in tara noastra, fiindca eu ma astept ca in tara noastra sa fie imbolnaviri masive. Ceea ce se vorbeste nu are nimic cu realitatea. Din punctul meu de vedere eu cred ca foarte multi romani si poate noi care vorbim acum am putea avea acest virus. Am inteles ca au inceput sa se faca teste, insa venirea masiva a oamenilor din tarile straine si din Italia si Spania unde virusul e ca la el acasa. Asta cu vrajeala ca i-am bagat in carantina.. hai sa fim seriosi. 10% daca au intrat in carantina, restul s-au raspandit. Si stiti ca noi nu avem o mentalitate sanatoasa, credeti ca ii intereseaza pe aia de alti oameni, de parintii lor. Ati vazut ca se fac nunti... Eu ma astept la mai rau si trebuie sa fim pregatiti pentru ca va veni momentul cand se va deconta acest lucru.", a spus Victor Piturca la Digi Sport.

Victor Piturca spune ca din punctul lui de vedere CFR Cluj va fi declarata campioana, in cazul in care sezonul nu va mai putea fi reluat.

"Daca asta e situatia, asta e realiteata. Daca federatia hotaraste ca in acest moment sa se termine campionatul ce se poate spune, asta e situatia din clasament", a spus Victor Piturca.