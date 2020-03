"Nu trebuie neaparat sa se acorde titlul!" Conducerea unui club din Liga 1 a comentat situatia actuala provocata de pandemia de coronavirus

Oficialul a vorbit despre ce ar trebui sa se intample cu actualul sezon al campionatului.

Fotbalul din Romania a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar acesta nu poate fi reluat mai devreme de 16 mai, conform anuntului FRF.

Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a comentat situatia actuala. Acesta considera ca titlul nu trebuie neaparat acordat, atat timp cat se vor decide echipele care vor evolua in competitiile europene si echipele care vor retrograda.

"Noi avem deja niste decizii, dar nu le-am implementat, pentru ca statul inca nu a oferit un program de sprijin. Stim in proportie de 99% ce avem de facut. In primul rand, trebuie sa protejam jucatorii si staff-ul clubului. Nu cred ca se va juca acest sezon. Vedem cum a evoluat boala in celalalte tari...Trebuie sa se stabileasca un criteriu de departajare, sa se determine cine va merge in Europa, cine va retrograda si daca se ia titlul. Nu trebuie neaparat sa se acorde titlul, dar trebuie sa se decida cine merge in Europa. Noi incercam sa facem niste meciuri virtuale ca cel cu Botosani, dar celelalte echipe nu prea vor. Am incercat cu Dinamo, vom incerca acum cu alte echipe", a spus Mihai Rotaru.