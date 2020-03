"Sa ia CFR titlul si gata!" Gigi Becali a comentat situatia actuala din Liga 1! Ce spune patronul FCSB

Finantatorul "ros-albastrilor" a vorbit despre situatia din fotbalul romanesc.

Pandemia de coronavirus a dus la suspendarea Ligii 1. Federatia Romana de Fotbal a emis astazi un comunicat prin care a anuntat ca in data de 16 mai ar putea fi reluate competitiile interne fotbalistice. Gigi Becali a comentat situatia si crede ca daca suspendarea se va prelungi ar trebui jucate doar meciurile din turul play-off-ului pentru a decide campioana Romaniei, dar in cazul in care nu se poate, ar trebui sa se decida campioana in functie de starea actuala a clasamentului.

"Cred ca se va juca tot campionatul si se va relua atunci cand s-a anuntat. Daca nu, se vor juca doar cele 3 meciuri din tur, pe teren neutru, asa ar fi corect. Daca nu se poate, sa ramana asa...sa ia CFR titlul si gata, dar trebuie sa se decida o campioana. Pe mine nu ma intereseaza titlul in Romania, eu vreau sa fac bani din cupele europene. Ce sa fac cu titlul? Eu vreau bani, nu palmares. Problema nu e aici, problema e sa se joace cupele europene. La salarii nu am cum sa umblu, e doar o luna. Daca se prelungeste, vom vedea. Daca televiziunile nu dau banii, cluburile nu vor rezista. Nu e vorba de noi, FCSB rezista, dar eu nu dau bani degeaba. Nu sunt de acord sa se decida campioana in fuctie de clasamentul de la finalul sezonului regulat. De ce sa imi iei puncte castigate? Ingheata asa cum e acum, nu cum era atunci" , a spus Becali la Digisport.