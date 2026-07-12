VIDEO EXCLUSIV Ce poreclă avea Alessandro Caparco în vestiar: „Nu a fost dată de colegi”

Ce poreclă avea Alessandro Caparco în vestiar: „Nu a fost dată de colegi” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Alessandro Caparco a dezvăluit ce poreclă avea în perioada în care era fotbalist.

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fata la jocAlessandro CaparcoDinamopolitehnica iasi
Din articol

Invitat alături de multiplul participant la Raliul Dakar, Emanuel Gyenes, în cadrul emisiunii Fața la Joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, Alessandro Caparco a fost întrebat ce poreclă avea în vestiar. 

Ce poreclă avea Alessandro Caparco în vestiar: „Nu a fost dată de colegi”

Italianul a recunoscut că nu colegii au fost cei care i-au găsit un „nickname”, ci și l-a pus de unul singur.

„Am avut o poreclă, dar nu a fost dată de colegi. «Il Fantasmagorico». Adică «Fantasticul»”, a spus Alessandro Caparco la „Fața la Joc”.

Caparco și-a început cariera la academia lui Juventus, iar ulterior a trecut și pe la juniorii lui Torino. 

La nivel de seniori, cele mai multe meciuri le-a disputat în tricoul celor de la Ivrea Calcio, formație pentru care a adunat 100 de apariții în Lega Pro Seconda Divisione, al patrulea eșalon al fotbalului italian.

În România, goalkeeper-ul a evoluat pentru ASA Târgu Mureș, Politehnica Iași și Concordia Chiajna. De-a lungul carierei a strâns 232 de meciuri oficiale, dintre care 77 fără gol primit.

Singurul trofeu din palmaresul lui Caparco este titlul cucerit în Liga 2 alături de Politehnica Iași, în sezonul 2013-2014.

După retragerea din activitate, italianul a devenit antrenor de portari și a făcut parte din staff-urile tehnice de la FC Voluntari și Dinamo.

Cum arată Caparco în prezent

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