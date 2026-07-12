Invitat alături de multiplul participant la Raliul Dakar, Emanuel Gyenes, în cadrul emisiunii Fața la Joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, Alessandro Caparco a fost întrebat ce poreclă avea în vestiar.
Ce poreclă avea Alessandro Caparco în vestiar: „Nu a fost dată de colegi”
Italianul a recunoscut că nu colegii au fost cei care i-au găsit un „nickname”, ci și l-a pus de unul singur.
„Am avut o poreclă, dar nu a fost dată de colegi. «Il Fantasmagorico». Adică «Fantasticul»”, a spus Alessandro Caparco la „Fața la Joc”.
Caparco și-a început cariera la academia lui Juventus, iar ulterior a trecut și pe la juniorii lui Torino.
La nivel de seniori, cele mai multe meciuri le-a disputat în tricoul celor de la Ivrea Calcio, formație pentru care a adunat 100 de apariții în Lega Pro Seconda Divisione, al patrulea eșalon al fotbalului italian.
În România, goalkeeper-ul a evoluat pentru ASA Târgu Mureș, Politehnica Iași și Concordia Chiajna. De-a lungul carierei a strâns 232 de meciuri oficiale, dintre care 77 fără gol primit.
Singurul trofeu din palmaresul lui Caparco este titlul cucerit în Liga 2 alături de Politehnica Iași, în sezonul 2013-2014.
După retragerea din activitate, italianul a devenit antrenor de portari și a făcut parte din staff-urile tehnice de la FC Voluntari și Dinamo.