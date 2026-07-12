Invitat alături de multiplul participant la Raliul Dakar, Emanuel Gyenes, în cadrul emisiunii Fața la Joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, Alessandro Caparco a fost întrebat ce poreclă avea în vestiar.

Ce poreclă avea Alessandro Caparco în vestiar: „Nu a fost dată de colegi”

Italianul a recunoscut că nu colegii au fost cei care i-au găsit un „nickname”, ci și l-a pus de unul singur.

„Am avut o poreclă, dar nu a fost dată de colegi. «Il Fantasmagorico». Adică «Fantasticul»”, a spus Alessandro Caparco la „Fața la Joc”.

Caparco și-a început cariera la academia lui Juventus, iar ulterior a trecut și pe la juniorii lui Torino.