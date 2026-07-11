Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
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Ștefan Baiaram este foarte aproape să plece de la Universitatea Craiova.

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,,Belgienii de la Anderlecht sunt gata să realizeze transferul lui Ștefan Baiaram, după ce au înaintat prima ofertă către Universitatea Craiova. Jucătorul de 23 de ani își dorește să plece în afară.

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram

Anderlecht și Universitatea Craiova se află pe finalul negocierilor pentru transferul lui Baiaram, iar belgienii au pus pe masă o sumă importantă.

Echipa care a terminat pe locul patru în campionatul Belgiei a oferit 4,25 de milioane de euro și alți 250.000 de euro sub formă de bonusuri în schimbul starului de la Craiova, conform jurnalistului Sacha Tavolieri.

Baiaram ar uram să aibă semneze un contract valabil până în 2030 cu Anderlecht.

Rămâne de văzut dacă oltenii vir accepta această ofertă pentru cel mai bine cotat jucător din Superliga.

50 de meciuri, 12 goluri și șase pase decisive sunt cifrele extremei stânga în stagiunea trecută, în tricoul Craiovei.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, potrivit Transfermarkt.

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Belgienii nu sunt convinși de Baiaram: ”Amintește de Hazard, dar nu rezolvă problemele din flancuri”

Belgienii de la VoetbalFocus au analizat posibilitatea ca Ștefan Baiaram să ajungă la Anderlecht. Chiar dacă au confirmat că au avut loc deja unele discuții între Universitatea Craiova și Anderlecht, se pare că mutarea nu este una certă și mai este mult până ca transferul să se finalizeze.

Jurnaliștii belgieni au avut cuvinte de laudă pentru fotbalistul Universității Craiova, însă, cu toate acestea, perspectiva ca Baiaram să ajungă la Anderlecht nu îi încântă, mai întâi din cauza prețului, dar și pentru că, în opinia acestora, profilul lui Baiaram, pe care îl aseamănă cu Thorgen Hazard, nu este cel de care Anderlecht are nevoie.

Se spune că au avut deja loc discuții cu Anderlecht, însă nu se poate vorbi despre un transfer finalizat. Baiaram mai are contract pentru încă doi ani și este evaluat la o valoare de piață de 5 milioane de euro. Prin urmare, această mutare nu pare deloc una ieftină.

Din punct de vedere sportiv, profilul său este deosebit de interesant. Baiaram nu este descris ca un extremă clasică, explozivă, care rămâne lipită de linia de margine, ci mai degrabă ca un jucător cu libertate de mișcare, foarte bun din punct de vedere tehnic și capabil să apară periculos în careul advers. Din acest punct de vedere, profilul său amintește de Thorgan Hazard.

Tocmai aici apare nuanța. Anderlecht are nevoie de mai multă profunzime în joc, de o extremă autentică, capabilă să creeze superioritate pe bandă, în timp ce Baiaram pare mai degrabă un atacant creativ, care devine periculos prin mișcarea sa fără minge și prin aparițiile în zonele decisive. Acest lucru poate fi foarte valoros, dar nu rezolvă automat toate problemele echipei pe flancuri”, au scris belgienii de la VoetbalFocus.

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