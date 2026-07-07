Este un adevărat cutremur la CFR Cluj. Damjan Djokovic și juristul Ioan Ivașcu sunt anchetați de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul Federației Române de Fotbal în legătură cu unele meciuri suspecte.

Termenul în dosar este pe 27 iulie. În ceea ce îl privește pe Djokovic, fotbalistul trecut și pe la FCSB este bănuit că ar fi luat intenționat un cartonaș galben într-un meci FC Botoșani - CFR Cluj, scor 0-1, disputat la data de 19 decembrie 2025.

Alessandro Caparco îl apără pe Damjan Djokovic

Alessandro Caparco (42 de ani), fostul portar și bun prieten cu mijlocașul croat de la CFR Cluj, îi ia apărarea acestuia și crede că oficialii clubului ar vrea să renunțe la el din cauza contractului generos pe care îl are la echipă.

În plus, italianul spune că Djokovic dispune de o avere impresionantă obținută din fotbal. Croatul ar avea nu mai puțin de 32 de apartamente cumpărate cu banii câștigați în cariera sa.

”E o persoană foarte inteligentă, cu caracter puternic. Țin la el, sunt foarte apropiat de el. Știu de chestia asta de mai mult timp, când încă nu apăruse public. Asta e o strategie a celor de la CFR Cluj, care vor să renunțe la Damjan, care are un contract destul de bun, o spun clar.

Am făcut o vacanță alături de Damjan Djokovic, când nu avea echipă. Se trezea dimineața, antrenament, după-masă - antrenament, seara - antrenament. Profesionist adevărat. Cu siguranță timpul îi va da dreptate lui Damjan. Nu cred ce a apărut, pentru că știu de mai mult timp.

Cum poți să acuzi un fotbalist pentru cartonaș galben, mai ales că era înainte de pauza de iarnă? De obicei, mulți fotbaliști iau galben ca să aibă o săptămână în plus de vacanță. Nu e cazul lui Damjan. Vorbim de un om care are 32 de apartamente din banii din fotbal, nu are nevoie de prostia asta.

Scuzați cuvântul, dar m-am aprins destul de tare. E clară strategia celor de la CFR Cluj! Un fotbalist care a făcut istorie la CFR Cluj, cum poți să-l tratezi așa? Am vorbit și azi dimineață cu Damjan, cu siguranță timpul îi va da dreptate, 100%. E un tip de nota 10 și nu are nevoie de aceste chestii, cu investițiile pe care le-a făcut. El are un avocat destul de competent, ajută fotbaliștii și cred că CFR e destul de frustrată”, a spus Caparco, la Digi Sport.

De patru ori campion al României cu CFR Cluj, dar și câștigător de Cupă și Supercupă, Damjan Djokovic mai are contract echipa din Gruia până în vara anului 2027. În această perioadă, croatul se află alături de echipa sa în cantonamentul din Slovenia.

Ioan Varga: ”Cine a greșit, plătește”

Ioan Varga a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro după scandalul izbucnit la CFR Cluj.

”Cine a greșit plătește! Eu nu mă bag peste anchete. Fiecare pe limba lui. E major, are peste 35 de ani”, a spus patronul formației din Gruia.