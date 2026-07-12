Ce poreclă avea Alessandro Caparco în vestiar: „Nu a fost dată de colegi”

Cum au sărbătorit argentinienii calificarea în semifinala Campionatului Mondial: nu l-au uitat pe Diego Maradona

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

Federația Română de Motociclism a anunțat dispariția lui Adrian Rus ”Sinner”, în urma unui accident petrecut într-o cursă din Cehia.

”Accident tragic în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.

Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi.

În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner.

Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din acest weekend.

Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi.

Din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment”, a postat pagina oficială Federația Română de Motociclism.

Adrian Rus ”Sinner”, lider al trupei 9.7 Richter

Adrian Rus ”Sinner”, pilot și vlogger, era și un apreciat chitarist și compozitor de heavy metal, lider al trupei 9.7 Richter.

”Drum lin către stele Adrian Rus Sinner - 9.7 Richter 😞 ….”, a postat pagina Metalhead.