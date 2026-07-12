Tatăl lui Erling Haaland, revoltat în urma controverselor uriaşe din Norvegia – Anglia: „Bravo arbitrului”

Tatăl lui Erling Haaland, revoltat în urma controverselor uriaşe din Norvegia – Anglia: „Bravo arbitrului” CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tatăl lui Erling Haaland a contestat arbitrajul după Norvegia - Anglia 1-2.

TAGS:
Erling HaalandNorvegiaAngliaCampionatul Mondial
Din articol

Norvegia a deschis scorul în minutul 36, prin Andreas Schjelderup. Scandinavii au fost însă egalați chiar înainte de pauză, când Jude Bellingham a înscris în minutul 45+2, după o pasă primită de la Anthony Gordon.

În repriza secundă, Norvegia a mai marcat o dată, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Jude Bellingham a reușit „dubla” în minutul 93 și a trimis reprezentativa Albionului în semifinalele Cupei Mondiale.

Alfie Haaland: „Bravo lui Bellingham şi arbitrului”

Alfie Haaland, tatăl lui Erling Haaland, a reacționat la finalul partidei cu Anglia, după ce Norvegia a fost eliminată.

„Bravo lui Bellingham şi arbitrului”, a spus Alfie Haaland într-o postare pe contul său de „X”.

Tatăl lui Haaland s-a referit cel mai probabil la cele două faze controversate din meci, în care centralul francez Clement Turpin a decis în favoarea englezilor.

Prima a fost golul de 1-1 marcat de Bellingham, unde nordicii au reclamat că mingea a atins cablul care susține spidercam-ul și i-a schimbat traiectoria, iar a doua a fost golul lui Heggem anulat Norvegiei, după ce arbitrul a dictat fault în atac la duelul dintre Haaland și Anderson.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Thomas Tuchel a făcut iureș după Norvegia - Anglia 1-2. Ce l-a deranjat pe selecționer
Thomas Tuchel a făcut iureș după Norvegia - Anglia 1-2. Ce l-a deranjat pe selecționer
Norvegia - Anglia 1-2! Jude Bellingham îi trimite pe britanici în semifinale
Norvegia - Anglia 1-2! Jude Bellingham îi trimite pe britanici în semifinale
Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland înainte de Norvegia - Anglia
Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland înainte de Norvegia - Anglia
ULTIMELE STIRI
Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor!
Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor!
Președintele se implică personal în negocierile pentru transferul fotbalistului român: ”Există speranță!”
Președintele se implică personal în negocierile pentru transferul fotbalistului român: ”Există speranță!”
Lionel Scaloni a fost sincer după calificarea Argentinei: „Norocul a fost de partea noastră”
Lionel Scaloni a fost sincer după calificarea Argentinei: „Norocul a fost de partea noastră”
Universitatea Craiova - U Cluj, Supercupa României 2026, de la ora 20:30 pe ”Ion Oblemenco”!
Universitatea Craiova - U Cluj, Supercupa României 2026, de la ora 20:30 pe ”Ion Oblemenco”!
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

"Am ofertă de la Dinamo, ce părere ai?" Răspunsul dat de Andrei Rațiu fostului său coleg

"Am ofertă de la Dinamo, ce părere ai?" Răspunsul dat de Andrei Rațiu fostului său coleg

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Președintele se implică personal în negocierile pentru transferul fotbalistului român: ”Există speranță!”
Președintele se implică personal în negocierile pentru transferul fotbalistului român: ”Există speranță!”
Lionel Scaloni a fost sincer după calificarea Argentinei: „Norocul a fost de partea noastră”
Lionel Scaloni a fost sincer după calificarea Argentinei: „Norocul a fost de partea noastră”
Anunț neașteptat! Gigi Becali susține că transferul a picat
Anunț neașteptat! Gigi Becali susține că transferul a picat
Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor!
Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor!
Alte subiecte de interes
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Revoluție în Premier League! Cinci recorduri pot fi doborâte în sezonul 2024-25
Revoluție în Premier League! Cinci recorduri pot fi doborâte în sezonul 2024-25
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale 
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!