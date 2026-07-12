Tatăl lui Erling Haaland, revoltat în urma controverselor uriaşe din Norvegia – Anglia: „Bravo arbitrului”

Norvegia a deschis scorul în minutul 36, prin Andreas Schjelderup. Scandinavii au fost însă egalați chiar înainte de pauză, când Jude Bellingham a înscris în minutul 45+2, după o pasă primită de la Anthony Gordon.
În repriza secundă, Norvegia a mai marcat o dată, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Jude Bellingham a reușit „dubla” în minutul 93 și a trimis reprezentativa Albionului în semifinalele Cupei Mondiale.
Alfie Haaland: „Bravo lui Bellingham şi arbitrului”
Alfie Haaland, tatăl lui Erling Haaland, a reacționat la finalul partidei cu Anglia, după ce Norvegia a fost eliminată.
„Bravo lui Bellingham şi arbitrului”, a spus Alfie Haaland într-o postare pe contul său de „X”.
Tatăl lui Haaland s-a referit cel mai probabil la cele două faze controversate din meci, în care centralul francez Clement Turpin a decis în favoarea englezilor.
Prima a fost golul de 1-1 marcat de Bellingham, unde nordicii au reclamat că mingea a atins cablul care susține spidercam-ul și i-a schimbat traiectoria, iar a doua a fost golul lui Heggem anulat Norvegiei, după ce arbitrul a dictat fault în atac la duelul dintre Haaland și Anderson.
Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.
A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.
Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.