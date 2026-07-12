Tatăl lui Erling Haaland, revoltat în urma controverselor uriaşe din Norvegia – Anglia: „Bravo arbitrului”

Norvegia a deschis scorul în minutul 36, prin Andreas Schjelderup. Scandinavii au fost însă egalați chiar înainte de pauză, când Jude Bellingham a înscris în minutul 45+2, după o pasă primită de la Anthony Gordon.

În repriza secundă, Norvegia a mai marcat o dată, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Jude Bellingham a reușit „dubla” în minutul 93 și a trimis reprezentativa Albionului în semifinalele Cupei Mondiale.

Alfie Haaland: „Bravo lui Bellingham şi arbitrului”

Alfie Haaland, tatăl lui Erling Haaland, a reacționat la finalul partidei cu Anglia, după ce Norvegia a fost eliminată.

„Bravo lui Bellingham şi arbitrului”, a spus Alfie Haaland într-o postare pe contul său de „X”.