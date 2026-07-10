Pe unde mai joacă Sekou Sidibe, winger-ul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: „I-am blocat telefonul impresarului!”

În această vară, Sidibe a primit și un nou antrenor. Partizani l-a numit pe Florin Bratu, fostul tehnician al lui Dinamo și Metaloglobus, care a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire.

Fostul jucător al celor de la FCU Craiova s-a adaptat rapid la noua echipă și, în mai puțin de șase luni, a adunat 17 meciuri, patru goluri și trei pase decisive, iar cota sa de piață a crescut la 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Winger-ul belgian cu origini ivoriene a semnat în ianuarie 2026 cu Partizani Tirana, după o experiență de un an în Belgia, la La Louviere.

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La formația din Tirana, Sidibe este coleg și cu un fost jucător al FCSB, Kamer Qaka, mijlocaș care a mai evoluat în România pentru Poli Iași și Universitatea Craiova.

Sidibe l-a scos din sărite pe Gigi Becali

Sidibe a fost foarte aproape să ajungă la FCSB în septembrie 2024. Fotbalistul s-a deplasat la București pentru negocieri, însă transferul a căzut în ultimul moment din cauza cerințelor financiare.

"Am vorbit cu Mititelu și i-am zis 'Bine, mă, lasă că îl iau eu'. I-am zis că n-am unde să-l pun pe listă, dar îl iau. I-am propus salariu 10.000 de euro pe lună. Voia bani la semnătură, 'Ce bani la semnătură, mă, ești nebun? Doamne ferește!'.

Voia 12.000 salariu și să crească cu câte 2.000 în fiecare an, să ajungă la 14.000, 16.000... i-am zis că n-am unde să-l pun pe listă. I-am zis că-l ajut, că-l scap de acolo. Eu voiam să-l iau și să-l dau împrumut. Plăteam și eu o parte din salariu, eu dădeam 7000, echipa respectivă 3000 de euro.

Dacă juca bine îi prelungeam contractul. Vorbisem și cu Gică Hagi, nu mi-a dat niciun răspuns. Vorbisem cu Gică înainte să-l transfer, găseam eu undeva să-l împrumut până luni... la Iași, undeva, vedeam. I-am și blocat telefonul impresarului, că voia și el bani", declara Becali, în septembrie 2024.