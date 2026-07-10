Real Madrid a anunțat disputarea unui meci amical, iar un jucător român le va fi adversar madrilenilor lui Jose Mourinho.

Radu Drăgușin, adversarul lui Real Madrid într-un meci amical

Real Madrid se va înfrunta pe 1 august, de la 19:00, într-o partidă amicală cu Fiorentina, echipa la care tocmai a ajuns și Radu Drăgușin, fotbalistulul împrumutat în această vară de la Tottenham cu obligație de cumpărare.

Meciul amical dintre Fiorentina și Real Madrid se va disputa în Austria, pe stadionul Worthersee. Cele două formații s-au înfruntat pentru ultima oară în urmă cu nouă ani, tot într-un meci amical, când madrilenii s-au impus cu 2-1.

Ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a dat detalii din culisele transferului fundașului român la Fiorentina. Impresarul a dezmințit informațiile conform cărora fotbalistul român ar fi acceptat un salariu mai mic la gruparea din Serie A.

Manea susține că Drăgușin va încasa și la Fiorentina același salariu pe care acesta l-a avut și la Tottenham, adică de trei milioane de euro anual.

”Nu este adevărat, vă spun 100% sincer că nu este adevărat. În primul rând că pe Radu nu îl interesează banii, dacă vedeți ce oferte a refuzat... Pe el îl interesează să facă o carieră, dar pe mine mă interesează ca el să nu piardă niciun ban.

Așa îmi arăt valoarea de agent, să mă asigur că oriunde ar merge nu merge mai jos, merge minim la ceea ce a avut. Da, Fiorentina îi plătește salariul, plătește și niște bani pentru împrumut. Radu primește exact același salariu, nici măcar un euro mai puțin”, a spus agentul Florin Manea la Digi Sport.