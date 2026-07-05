Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îi vor avea invitați pe Emanuel Gyenes, multiplul participant la Raliul Dakar, și pe Alessandro Caparco, fost goalkeeper și antrenor de portari.

Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00

Cei doi vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sport, dar și despre experiențele trăite de-a lungul carierei. Nu vor lipsi poveștile din fotbalul românesc și amintirile din Dakar.

Fața la Joc poate fi urmărită în direct la PRO TV, pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc, Costin Ștucan i-a avut invitați pe Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși.