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UPDATE Sunday World, o altă publicație din Africa de Sud, scrie că Jayden Adams s-a sinucis: ”Mijlocașul Bafana Bafana și al lui Mamelodi Sundowns a murit după ce și-ar fi luat viața, acasă în Stellenbosch, sâmbătă dimineața” .

Știrea inițială

Mijlocașul central Jayden Adams, titular la naționala Africii de Sud la turneul final al Campionatului Mondial din această vară, a murit astăzi la doar 25 de ani, informează publicația Soccer Laduma.

Jayden Adams a decedat la doar 25 de ani, după ce s-a întors de la Mondial

Adams, legitimat la echipa de club Mamelodi Sundowns, a jucat la Mondial din primul minut în 0-2 cu Mexic, meciul inaugural, și apoi în 1-1 cu Cehia, după care a prins și finalul victoriei 1-0 cu Coreea de Sud din faza grupelor.

Moartea fotbalistului a fost confirmată de apropiații acestuia, care nu au oferit amănunte privind circumstanțele și au cerut respectarea vieții private în numele familiei.

Bunica sa murise în timpul turneului final

Cu o zi înaintea meciului cu Cehia de la turneul final, Jayden primise vestea morții bunicii sale Marianna!

”Clubul Mamelodi Sundowns a fost, de asemenea, contactat în legătură cu acest subiect, dar nu a confirmat și nici nu a infirmat informația, solicitând în schimb ca familia să fie respectată în aceste momente dificile”, mai scrie publicația citată mai sus, care oferă și o declarație a lui Brendine Johnson, ”mentorul” lui Jayden Adams:

”În acest moment, totul este încă prea proaspăt, știi, totul este încă prea proaspăt. Familia nu ar dori să fie contactată acum, nu ar putea răspunde nimănui.

”Această pierdere i-a zdrobit pe toți”

Această pierdere i-a zdrobit pe toți, abia ne-am întors de la Cupa Mondială și am primit o astfel de veste, știi.

Am avut o discuție apropiată cu el joi. Băiatul era foarte optimist în privința întoarcerii, și a faptului că va putea reveni după Cupa Mondială și să plece, știi, drept campion CAF, știind ce-l așteaptă, era pregătit. Nu-și pierdea timpul departe de casă, ci stătea acasă cu familia sa.

Așadar, în acest moment, nici măcar nu găsesc cuvinte, dar rugăm ca intimitatea familiei să fie respectată. Da, vă pot spune că a trecut în neființă. Nimeni nu se aștepta la asta”.

Cumplita veste a fost confirmată și de o altă publicația sud-africană, The Citizen, care scrie: ”Cauza morții lui Adams nu a fost făcută încă publică”.