Echipa lui Lionel Scaloni s-a impus cu 3-1 în fața Elveției, într-un meci din „sferturile” Cupei Mondiale, care s-a decis după prelungiri.

Mac Allister (10'), Alvarez (112') și Lautaro Martinez (120+1') au marcat golurile Argentinei, în timp ce Ndoye a semnat reușita Elveției.

Lionel Scaloni, îngrijorat înaintea meciului cu Anglia: „Ăsta e adevărul”

Selecționerul naționalei Argentinei a recunoscut că evoluția echipei sale nu a fost cea așteptată, iar eliminarea lui Breel Embolo din a doua repriză a contat foarte mult.

Lionel Scaloni a punctat însă că elevii săi au reușit o performanță istorică după ce au ajuns din nou în semifinalele Campionatului Mondial.a

„Ei bine, adevărul este că astăzi ne-am chinuit. Știam că este o echipă foarte puternică din punct de vedere fizic și cred că tocmai din acest motiv ne-au pus în multe situații dificile. Nu am reușit să ieșim din unele dintre acele momente complicate. Și, sincer, astăzi norocul a fost de partea noastră, acesta este adevărul, pentru că ei au rămas în inferioritate numerică după eliminarea unui jucător, iar din acel moment echipa a atacat.

Trebuie să fim realiști: avem multe lucruri de îmbunătățit, dar victoriile fac întotdeauna ca totul să pară mai bine. Cu toate acestea, ceea ce a reușit această echipă astăzi este o performanță istorică, chiar dacă am fi putut avea o prestație mai bună. Este un moment istoric să ajungem din nou în semifinale.

Vom înfrunta o echipă care joacă un fotbal foarte bun și are un antrenor excelent. Acum însă trebuie să ne refacem din punct de vedere fizic, pentru că acesta este cel mai important lucru în acest moment”, a spus Scaloni.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.