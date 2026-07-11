Gruparea patronată de Gigi Becali a suferit mai multe transformări în această vară și l-a pierdut inclusiv pe căpitanul roș-albaștrilor. La reluarea campionatului, FCSB va arăta complet diferit față de felul în care se prezenta la finalul sezonului trecut.

Mihai Stoica, impresionat de Ricardo Pădurariu

Ricardo Pădurariu va fi noul titular al roș-albaștrilor pentru respectarea regulii under-21. Din acest motiv, cel mai probabil, veteranul Risto Radunovic va trece pe banca de rezerve.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat încântat de ce a văzut la Pădurariu în cantonamentul de vară din Olanda.

Oficialul roș-albaștrilor spune că fotbalistul revenit recent în lotul lui FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara a fost mult peste așteptări, însă Mihai Stoica nu se grăbește să dea un verdict și așteaptă să îl vadă pe fotbalist și într-un meci oficial.

”Pădurariu a fost peste aşteptări, că l-am văzut la Corvinul în toate meciurile transmise, l-am văzut şi pe viu. Pantea a fost unul dintre cei mai buni jucători la promovarea lui Hermannstadt, dar a fost accidentarea care l-a dat înapoi, începuse foarte bine, însă e mare diferenţa între Liga 2 şi Liga 1. Alt exemplu a fost Musi, care a fost la Iaşi şi a jucat bine, a fost şi la Petrolul, iar la noi n-a fost ce ne aşteptam să fie.

Rici Pădurariu pare foarte bine, dar rămâne de văzut ce va fi în campionat. E foarte curajos, nu se fereşte de dueluri şi s-a luat cu jucători de mare calitate pe care i-a avut adversari”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.