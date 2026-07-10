EXCLUSIV Alessandro Caparco îl dă de gol pe Filippo Inzaghi: „Când nu reușea să dea gol, făcea asta!”

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SPORT.RO
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Alessandro Caparco a dezvăluit o superstiție inedită pe care o avea Filippo Inzaghi în perioada în care evolua la Juventus. 

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juventusFilippo InzaghiAlessandro Caparco
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Invitat alături de Emanuel Gyenes în cadrul emisiunii Fața la Joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, Caparco a fost provocat să povestească una dintre cele mai ciudate superstiții întâlnite în fotbal. Răspunsul l-a avut în prim-plan pe fostul mare atacant italian.

Alessandro Caparco îl dă de gol pe Filippo Inzaghi: „Când nu reușea să dea gol, făcea asta!”

„Pippo Inzaghi, când nu reușea să dea gol, avea o pereche de ghete de o firmă, dar el avea alt sponsor. Mama lui trebuia să le curețe, să răzuiască emblema și mereu dădea gol. Asta pe vremea când era la Juventus. Trebuia să îi coase sigla de la sponsor. Mama lui făcea asta”, a povestit Alessandro Caparco.

În cariera de jucător, Filippo Inzaghi a câștigat două trofee UEFA Champions League și trei titluri de campion al Italiei, iar alături de naționala Italiei a devenit campion mondial în 2006.

  • Inzaghi, alături de Zinedine Zidane la Juventus

La nivel de club, Inzaghi a evoluat pentru Juventus și AC Milan, dar și pentru Atalanta, Parma, Piacenza și Verona. În 624 de meciuri oficiale a înscris 288 de goluri și a oferit 56 de pase decisive.

Revenind la Caparco, italianul și-a început cariera la juniorii lui Juventus, iar ulterior a evoluat pentru mai multe cluburi din Italia și România. 

În țara noastră a apărat poarta formațiilor ASA Târgu Mureș, Politehnica Iași și Concordia Chiajna, iar după retragere a fost antrenor de portari la FC Voluntari și Dinamo.

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