Invitat alături de Emanuel Gyenes în cadrul emisiunii Fața la Joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, Caparco a fost provocat să povestească una dintre cele mai ciudate superstiții întâlnite în fotbal. Răspunsul l-a avut în prim-plan pe fostul mare atacant italian.

Alessandro Caparco îl dă de gol pe Filippo Inzaghi: „Când nu reușea să dea gol, făcea asta!”

„Pippo Inzaghi, când nu reușea să dea gol, avea o pereche de ghete de o firmă, dar el avea alt sponsor. Mama lui trebuia să le curețe, să răzuiască emblema și mereu dădea gol. Asta pe vremea când era la Juventus. Trebuia să îi coase sigla de la sponsor. Mama lui făcea asta”, a povestit Alessandro Caparco.

În cariera de jucător, Filippo Inzaghi a câștigat două trofee UEFA Champions League și trei titluri de campion al Italiei, iar alături de naționala Italiei a devenit campion mondial în 2006.