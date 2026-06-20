Real Madrid l-a convins: transfer de 120.000.000 de euro din Premier League

Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește.

Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Real Madrid s-a înțeles cu jucătorul de 120 de milioane de euro

Real Madrid este în căutarea unui mijlocaș de creație, pe lângă Bernardo Silva, pentru că aceasta a reprezentat o poziție unde madrilenii au suferit în stagiunea trecută.

Jose Mourinho este încântat de ideea a-l transfera pe Enzo Fernandez de la Chelsea, fotbalist care nu a ascuns că și-ar dori să vină la Real Madrid.

„Galacticii” s-au înțeles cu mijlocașul argentinian pentru un contract pe cinci ani, conform jurnalistului Gianluigi Longari.

Chelsea ar fi de acord să îl cedeze în schimbul a 120 de milioane de euro, după cum informează sursa citată mai sus.