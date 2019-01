BREAKING NEWS | Carlos Fortes, la FCSB! Becali a anuntat transferul portughezului

Becali anunta ca l-a luat si pe Carlos Fortes.

FCSB il transfera pe Carlos Fortes, de la Gaz Metan. Portughezul era in negocieri cu o echipa din Serie B, dar a fost deturnat. 300.000 euro va plati Becali.

10.000 euro pe luna va incasa Fortes.

"Am vorbit cu Mihai, el mi-a zis ca e jucator foarte bun. El zicea ca nu are inlocuitor pentru Gnohere. Am vorbit cu impresarul, il iau imprumut pana la vara, cu drept de cumparare. Daca slabeste 5 kilograme, achit clauza de cumparare. Daca nu, il trimit inapoi. Nu e scump, e 300.000 euro. Am terminat negocierile", a spus Becali la Digi.