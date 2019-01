Fortes vine AZI sa semneze cu FCSB! Detalii de ultima ora: cat plateste Becali pentru transfer

Becali a cautat toata iarna fundasi, dar se intareste numai in atac.

Dupa Florentin Matei si Adrian Stoian, FCSB a rezolvat si transferul lui Carlos Fortes. Varful lui Gaz Metan vine sa creeze concurenta pentru Gnohere. Becali va plati o suma aproape invizibila pentru varful Gazului: 30 000 de euro! Atat il va costa imprumutul pana in vara al portughezului. Fortes poate deveni definitiv fotbalistul FCSB pentru 300 000 de euro, in cazul in care va confirma. Mediasul pastreaza si un procent dintr-un viitor transfer.