Pica transferul lui Fortes? Becali are pregatit planul de rezerva: lista impresionanta a FCSB! Nume surpriza trecute ca variante "de avarie"

Anuntat de patronul Gigi Becali drept urmatoarea mare lovitura data de FCSB pe piata transferurilor, mutarea lui Fortes are sanse mici sa se mai realizeze. Printre motive se numara atat clauza de "slabire" pe care Becali voia sa i-o treaca in contract jucatorului, dar si ideea de a-l transfera pe acesta sub forma de imprumut pana in vara. Nici suma de transfer nu este pe placul ardelenilor.

Becali nu dezarmeaza si si-a conturat o lista consistenta de jucatori pe care va incerca sa-i aduca. 6 la numar, si toti de Medias.

Astfel, pe lista FCSB se regasesc si nume mai vechi, despre care s-a mai vorbit, precum Ivanov, Cristea sau Olaru, dar si new-entry cum ar fi mijlocasul portughez Luis Aurelio, Fofana, tot mijlocas, dar si portarul Razvan Plesca.