Alex Chipciu a semnat! Unde va juca: ”Am ajuns la o înțelegere”



Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Chipciu a bifat 136 de apariții pentru ardeleni, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de opt ori și, pe deasupra, a oferit și opt pase decisive.



Internaționalul român a semnat prelungirea contractului cu ”U” Cluj. Actuala înțelegere ar fi expirat la finele actualei stagiuni, iar în iarnă Chipciu intra în ultimele șase luni și putea negocia cu alte echipe.



Echipa de pe ”Cluj-Arena” e 9-a de pe lista lui Chipciu, care a mai fost legitimat înainte la CFR, RSC Anderlecht, Sparta Praga, FCSB, FC Brașov, CF Brăla și Forex Brașov



”FC Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Alexandru Chipciu (36 de ani) pentru ca internaționalul român să își continue aventura în alb și negru, începută în vara anului 2022.



Sosit la echipa noastră imediat după revenirea în Superligă, Chipciu a fost unul dintre titularii obișnuiți ai stagiunii 2022-2023, când a strâns nu mai puțin de 39 de prezențe în Superligă și Cupa României, evoluând, atât ca mijlocaș dreapta sau stânga, cât și ca fundaș lateral, post pe care s-a consacrat în sezoanele viitoare. În primul an petrecut la ”U”, soldat cu salvarea de la retrogradare și finala de Cupa României, internaționalul român a marcat de două ori și a livrat două pase decisive.



Devenit între timp căpitan al „studenților”, Chipciu a fost și mai prezent în atac în sezonul 2023-2024, în care a înscris șase goluri și a contribuit cu patru pase decisive, fiind, alături de colegii săi, la un meci distanță de accederea în play-off-ul Superligii și la doar un penalty distanță de calificarea în Conference League.



Ambele obiective au fost, însă, îndeplinite în stagiunea următoare, când echipa noastră, cu Alex integralist în 36 de meciuri de campionat, a reușit să acceadă între primele șase echipe și să revină într-o cupă europeană la 53 de ani de la ultima calificare. De asemenea, evoluțiile sale apreciate din începutul entuziasmant de sezon al Universității i-au adus lui Chipciu revenirea la Echipa Națională a României, în septembrie 2024, după cinci ani de absență. Mai mult, după partida cu Austria din luna octombrie a acestui an, fundașul lui ”U” a devenit primul „student” integralist într-o partidă oficială a României după mai bine de cinci decenii.



Până în prezent, Alex Chipciu a adunat 136 de meciuri în tricoul Universității, a marcat opt goluri, a mai contribuit cu opt assist-uri și a fost unul dintre artizanii celui mai performant sezon al „Șepcilor roșii” din acest secol”, se arată în comunicatul emis de ”U” Cluj.

