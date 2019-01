ULTIMA ORA | Tancul Fortes pleaca din Romania! Unde il vinde Gaz Metan pe fotbalistul ochit si de FCSB

Atacantul portughez Carlos Fortes (24 de ani) are sanse minime sa mai revina in Romania. El nu a plecat in cantonament cu Gaz Metan si negocierile pentru vanzarea lui sunt pe ultima suta de metri.

Carlos Fortes va ajunge cel mai probabil in liga a doua italiana! Varful portughez, pe care Becali il dorea pentru a-l inlocui pe Gnohere, in cazul vanzarii "Bizonului", nu a plecat in cantonament cu Gaz Metan.



Digisport noteaza ca Fortes si-a dat acordul pentru transfer, la fel si Sporting Braga, club care detine 40% din drepturile sale.



Mediasul va primi circa 200.000 de euro in urma vanzarii lui Fortes, care a marcat 5 goluri in Liga I.