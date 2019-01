Fortes, IRONIZAT de Mihai Stoica! Incredibil cu cine l-a comparat! "Pe el il cautam"

Gigi Becali a anuntat transferul lui Carlos Fortes la FCSB.

FCSB, prin vocea lui Gigi Becali, anunta ca l-a transferat pe Carlos Fortes de la Gaz Metan Medias. Portughezul a semnat cu vicecampioana un imprumut pana in vara, cu optiune de transfer definitiv.

"Semneaza contractul si pleaca direct in Spania. Contractul o sa-l semneze pe mail. I-am dat actele, ce trebuie sa faca. Am dat actele si gata. Sa faca contractul pe 4 ani, 6 luni imprumut + 4 ani optiune de cumparare. Am dat datele dimineata la 8, cand m-a sunat pentru Fortes", a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

Fortes a impresionat inca de la inceputul sezonului si Becali s-a aratat interesat de atacantul mediesenilor. Cu toate acestea, directorul sportiv, Mihai Stoica, nu a fost in asentimentul patronului si l-a ironizat in vara aceasta pe atacantul portughez. MM l-a comparat pe Fortes cu starul pop Jason Derulo: "Pe el il cautam..."

