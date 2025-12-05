Roș-albaștrii vor primi vizita ”câinilor” în weekend pe Arena Națională, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. Ultimul derby dintre cele două a avut loc în turul sezonului regulat, când Dinamo s-a impus cu 4-3.



Cine va arbitra FCSB - Dinamo



Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a a Superligii.



Barbu va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Valentin Porumbel, arbitru de rezervă va fi Florin Andrei, iar observator Octavian Şovre, scrie news.ro.



Gigi Becali îl lăuda în urmă cu un an pe Marian Barbu



După FCSB - Dinamo 2-0 din octombrie 2024 (etapa 13 din sezonul 2024/25 al Superligii României), Gigi Becali a vorbit la superlativ despre ”centralul” de atunci, tot Marian Barbu.



”Arbitrul ăsta, țineți minte că v-am spus de Feșnic că o să ajungă arbitru mare? Numai că, păcat de el, că... CFR, prietenie, înțelegi. Vă spun de Barbu ăsta, a mai greșit el, dar o să ajungă mare arbitru. Vă spun acum, e mare arbitru.



Perfect! Că a greșit ceva? Mai greșește omul. Păi, George (n.r. Octavian Popescu) să se facă el arbitru și să arbitreze în locul lui”, spunea în cadrul unei conferințe de presă finanțatorul de la FCSB.

