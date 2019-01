Fortes, la FCSB! Atacantul a semnat contractul si pleaca in Spania! Anuntul lui Becali

Gigi Becali a batut palma si cu Fortes, dupa Stoian si Florentin Matei.

FCSB a reusit al treilea transfer din aceasta iarna. Portughezul Carlos Fortes a semnat cu vicecampioana un imprumut pana in vara cu optiune de transfer definitiv. Daca il va impresiona pe Becali, Fortes va primi contract pe 4 ani la FCSB.

Atacantul urmeaza sa i se alature lui Stoian in cantonamentul din Spania. Mijlocasul ofensiv transferat de la Crotone e asteptat azi in Spania.

Asa cum www.sport.ro a anuntat, Carlos Fortes a plecat in aceasta dimineata de la Medias spre Bucuresti cu masina, iar de acolo va zbura catre Marbella.



"Semneaza contractul si pleaca direct in Spania. Contractul o sa-l semneze pe mail. I-am dat actele, ce trebuie sa faca. Am dat actele si gata. Sa faca contractul pe 4 ani, 6 luni imprumut + 4 ani optiune de cumparare. Am dat datele dimineata la 8, cand m-a sunat pentru Fortes.", a declarat Gigi Becali, potrivit Digi.



ADRIAN STOIAN, LA FCSB PENTRU 37.000 EURO!



Stoian a semnat contractul cu FCSB, iar azi la ora 17:00 este asteptat in cantonamentul din Spania. Mijlocasul ofensiv a fost cumparat de la Crotone cu 37.000 de euro. Becali ii plateste un salariu de 15.000 de euro pe luna in urmatorii trei ani si jumatate lui Stoian. Cumparat de AS Roma de la Scoala lui Gica Popescu, Stoian are 100 de meciuri in Serie A, iar in acest sezon a jucat cu Crotone in Serie B.



"L-am luat si e al nostru. 37.000 de euro am platit! Maine se prezinta la noi in cantonament. Eu nu il cunosc, nu l-am vazut in viata mea. Daca si MM, care el nu lauda niciodata, am zis ca asta, cine stie ce jucator bun o fi daca-l lauda MM. Era bucuros si el, am vorbit cu baiatul, era bucuros ca vine acasa la el", a anuntat Becali pentru www.sport.ro.