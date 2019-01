Fortes, enervat la CULME de Becali! Clauza care l-a facut pe jucator sa ramana la Medias! Situatia transferului

Carlos Fortes e aproape de FCSB.

Gigi Becali a anuntat transferul lui Carlos Fortes de la Gaz Metan, iar atacantul urma sa vina azi la Bucuresti. Becali chiar a anuntat ca i-a trimis contractul pe mail, iar jucatorul va pleca direct in cantonamentul din Spania.

Din informatiile www.sport.ro, Fortes nu a mai plecat de la Medias, iar echipa a plecat in cantonamentul din Turcia. Deranjat de o clauza pe care Becali vrea s-o puna in contract si o declaratie data de Becali, Fortes a ales sa se antreneze singur la Medias pana cand situatia se va rezolva. Cu toate astea, Fortes isi doreste sa mearga la FCSB in aceasta iarna.



"Haideti sa terminam cu povestea asta vizavi de transferul facut al lui Fortes la Steaua fiindca vorbim aproape de o misiune imposibila in acest moment. El e la Medias, se antreneaza. Gaz Metan e in Turcia, iar situatia nu e convenabila si corecta. In primul rand, trebuie sa rezolvam problema cu Gaz Metan. E doar o poveste ca el s-a inteles cu Steaua. Nici eu, nici jucatorul pe care-l reprezint n-am vorbit cu cineva de la Steaua.

In primul rand, Carlos Fortes a jucat la Benfica, la nationalele de juniori ale Portugaliei si impune respect, nu e un nume de pe strada. Cel mai dureros si lipsit de respect e ca s-a vorbit despre el ca e gras. Se stie foarte bine cine a vorbit de la Steaua despre acest lucru. De aceea spun ca in acest moment transferul e imposibil. Voi veni in Romania sa discut situatia lui. Nu stiu ce sanse sunt ca el sa semneze cu Steaua, nu pot anticipa. Dar atunci cand din start jucatorul nu are parte de respect, ce mai poate fi de spus?”, a declarat Pedro Torrao, potrivit Gazetei Sporturilor.

Becali a anuntat ca il imprumuta pe Fortes pana in vara si il va transfera doar daca atacantul va reusi sa slabeasca 5 kilograme.



„Il iau pe Fortes si in vara achit suma de transfer daca slabeste cinci kilograme. Numai asa Fortes se poate dovedi un jucator de mare viitor, are doar 23 de ani. Fortes e simpatic, e un om bun. Daca se tine de treaba, la ce fizic are, poate ajunge mare fotbalist”, a fost declaratia lui Gigi Becali.