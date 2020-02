Care este situatia lui Perovic dupa ce a speriat un stadion intreg! Fotbalistul lui Dinamo a fost facut K.O de Cristea

Perovic a fost faultat de Lucian Cristea in prima repriza a derby-ului dintre Dinamo si FCSB.

Atacantul dinamovistilor a primit un sut in plina figura din partea lui Cristea in prima repriza a meciului de aseara si a ramas timp de aproape un minut nemiscat pe gazon. Jucatorii ambelor echipe s-au panicat si pe teren au intervenit doua ambulante care l-au ridicat pe jucator. Perovic a fost inlocuit de Popa in prelungirile primei reprize.

Fotbalistul a fost transportat direct la spital.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, atacantul este in afara oricarui pericol si va efectua astazi diferite teste si analize pentru a afla exact cand se poate intoarce la antrenamente.

Perovic a sosit in Stefan cel Mare in vara anului trecut. Atacantul de 30 de ani a venit sub forma de jucator liber, dupa ce sezonul trecut evoluase pentru Istanbulspor, in liga secunda din Turcia. 8 goluri si 1 pasa decisiva are in tricoul lui Dinamo in acest sezon.

