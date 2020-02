"Coman nu trece prin cel mai fericit moment." Bogdan Vintila, despre forma slaba a lui "Mbappe". Ce spune despre prestatia dezamagitoare a jucatorilor sai din derby-ul cu Dinamo

Bogdan Vintila a analizat infrangerea cu Dinamo.

FCSB a fost invinsa cu 2-1 in deplasare de Dinamo, dar antrenorul ros-albastrilor a spus ca va incerca sa ia partile bune din aceasta infrangere, desi echipa a aratat foarte slab. Bogdan Vintila este de parere ca spiritul de sacrificiu aratat de jucatori in partida de aseara este un plus pentru echipa.

Antrenorul ros-albastrilor a mai spus ca jucatorii au o problema in ultimii 30 de metri. Unul dintre motivele pentru care ocaziile nu sunt finalizate ar putea fi forma slaba pe care o traverseaza Florinel Coman, situatie pe care a confirmat-o si Bogdan Vintila.

"Nu sunt multe de spus dupa acest joc, din pacate, este un meci pierdut si regret ca nu am reusit sa facem suporterii fericiti, pentru ca au venit in numar mare si ne doream foarte mult sa le facem o bucurie si sa castigam.

Meciul aduce, din punctul meu de vedere, un alt factor de care aveam nevoie si l-am observat in a doua repriza: spiritul de sacrificiu. Trebuie sa luam tot ce e bun din fiecare meci, chiar si daca este pierdut.

Suntem in cautarile formulei potrivite. Din pacate noi ajungem in ultimii 30 de metri dar acolo nu finalizam, nu sutam la poarta. Dar vom regla si acest aspect.

Toti jucatorii mei isi doresc foarte mult si nu au inca echilibrul sa stie cand sa actioneze si sa fie precaut. Un asemenea meci a pus o presiune in plus pe cei tineri si s-a vazut in jocul lor un pic de precipitare. Acest joc i-a calit, din punctul meu de vedere. Nu e usor de digerat, regret enorm ca nu am reusit sa castigam sau in conditiile in care am ramas in 10, macar sa terminam la egalitate.

Coman nu trece prin cel mai fericit moment al lui, dar are resurse si potential de a reveni la forma lui.

Si-au dorit foarte mult sa castige acest joc si repet, jocul a inceput controlat de noi, a venit acel gol dintr-o executie superba. Am reusit sa egalam, iar a doua repriza, in inferioritate numerica am reusit sa punem si noi probleme adversarului, chiar daca a fost un efort mult mai mare de facut in 10. Vreau sa remarc atitudinea din a doua repriza, in 10 mi-a placut atitudinea lor mai mult decat in 11.

Totul depinde de noi si de cum stim sa gestionam aceste momente dificile, pentru ca nu sunt prea placute, sa le treci, dar eu consider ca avem o saptamana la dispozitie in care sa tragem linie pentru ca in asemenea momente caracterele puternice se vad.

Nu e o perioada usoara, trebuie sa fim realisti. A fost exceptional sutul lui Sin, din pacate pentru noi. Balgradean nu are nicio vina.", au fost concluziile trase de Bogdan Vintila dupa infrangerea cu Dinamo.