Transfer ciudat încercat de Liverpool: l-a vândut anul trecut pentru 35 de milioane de euro și vor să-l readucă pentru 80!

Transfer ciudat încercat de Liverpool: l-a vândut anul trecut pentru 35 de milioane de euro și vor să-l readucă pentru 80! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Jarell QuansahLiverpoolBayer Leverkusen
Din articol

Jarell Quansah (23 de ani), fostul fundaș al celor de la Liverpool, în prezent la Bayer Leverkusen, este aproape de o revenire pe Anfield după un singur sezon în Bundesliga.

”Cormoranii” l-au vândut pe Quansah pentru a acoperi golul lăsat de transferurile scumpe din vara trecută, dar aceștia urmăresc atent evoluțiile fundașului englez din Bundesliga și sunt gata să ia o decizie neașteptată.

Jarell Quansah poate reveni la Liverpool după un singur sezon la Leverkusen!

Potrivit jurnalistului Patrick Berger de la Sky Germania, Liverpool analizează posibilitatea de a-l readuce pe Quansah de la Leverkusen. În contractul dintre cele două cluburi, campioana Angliei a păstrat și o clauză potrivit căreia Quansah poate reveni pe Anfield pentru 80 de milioane de euro.

După transferul la Leverkusen, Quansah a devenit titular incontestabil la echipa sa, unde a bifat 32 de meciuri, reușind să înscrie și patru goluri. Potrivit site-urilor de specialitate, fundașul are un contract valabil până în 2030.

Liverpool a avut o campanie de achiziții răsunătoare în vară, pentru care clubul a investit aproape 500 de milioane de euro.

Oficialii clubului au fost nevoiți să și vândă anumiți jucători, printre care s-au numărat și Luiz Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah sau Trent Alexander-Arnold. În total, Liverpool a încasat 219 milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Chivu, în fața unei decizii majore: mijlocașul pe care a pus ochii cere un salariu „faraonic“
Chivu, în fața unei decizii majore: mijlocașul pe care a pus ochii cere un salariu „faraonic“
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Alte subiecte de interes
Adio, Liverpool! Pleacă de pe Anfield pentru 40.000.000€
Adio, Liverpool! Pleacă de pe Anfield pentru 40.000.000€
După transferurile lui Kelleher și Alexander-Arnold, Liverpool negociază încă o plecare: ”Are ușa deschisă”
După transferurile lui Kelleher și Alexander-Arnold, Liverpool negociază încă o plecare: ”Are ușa deschisă”
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!