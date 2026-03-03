Transfer ciudat încercat de Liverpool: l-a vândut anul trecut pentru 35 de milioane de euro și vor să-l readucă pentru 80!

Jarell Quansah (23 de ani), fostul fundaș al celor de la Liverpool, în prezent la Bayer Leverkusen, este aproape de o revenire pe Anfield după un singur sezon în Bundesliga.

”Cormoranii” l-au vândut pe Quansah pentru a acoperi golul lăsat de transferurile scumpe din vara trecută, dar aceștia urmăresc atent evoluțiile fundașului englez din Bundesliga și sunt gata să ia o decizie neașteptată.

Jarell Quansah poate reveni la Liverpool după un singur sezon la Leverkusen!

Potrivit jurnalistului Patrick Berger de la Sky Germania, Liverpool analizează posibilitatea de a-l readuce pe Quansah de la Leverkusen. În contractul dintre cele două cluburi, campioana Angliei a păstrat și o clauză potrivit căreia Quansah poate reveni pe Anfield pentru 80 de milioane de euro.

După transferul la Leverkusen, Quansah a devenit titular incontestabil la echipa sa, unde a bifat 32 de meciuri, reușind să înscrie și patru goluri. Potrivit site-urilor de specialitate, fundașul are un contract valabil până în 2030.