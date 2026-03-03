Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul

Reprezentanţii echipei RC Gura Humorului, promovată în acest sezon în Liga Naţională de rugby, consideră că va exista o diferenţă de valoare faţă de celelalte şase competitoare din toate punctele de vedere, se arată într-un comunicat remis marţi AGERPRES.

Rugby Club Gura Humorului, în Liga Națională

"Anul 2026 reprezintă pentru noi un moment definitoriu - un an al experimentului şi al evoluţiei pentru Rugby Club Gura Humorului.

Intrarea în eşalonul superior ne oferă oportunitatea de a acumula experienţă valoroasă, atât la nivel de club, cât şi pentru jucătorii noştri, aflaţi la primul contact cu prima divizie.

Suntem pe deplin conştienţi că nu pornim în această competiţie de pe picior de egalitate, din aproape niciun punct de vedere. Totuşi, tocmai această realitate ne determină să abordăm întregul proces cu seriozitate, responsabilitate şi cu o deschidere autentică spre progres.

Ne asumăm un parcurs dificil, cu provocări semnificative şi momente de presiune, dar şi cu potenţialul de a transforma această etapă într-o experienţă cu adevărat constructivă pentru toate părţile implicate.

Proiectul nostru sportiv este încă într-o etapă în care trebuie să-şi găsească propria cale - una bazată pe dezvoltare, sustenabilitate şi consolidare pe termen lung. Noi suntem dedicaţi în continuare în a cinsti valorile rugbystice care ne caracterizează'', a declarat preşedinta Rugby Club Gura Humorului, Gabriela Andronache.

Cum a ajuns echipa în prima divizie

RC Gura Humorului a reuşit promovarea pe prima scenă la 7 ani de la înfiinţarea echipei.

"Rugby Club Gura Humorului, echipa fanion a oraşului şi un reper sportiv al comunităţii locale, se pregăteşte pentru sezonul competiţional 2026, un sezon care marchează intrarea oficială în Liga de Rugby Kaufland, prima divizie a rugby-ului românesc.

În 2025, la şapte ani de la înfiinţare, echipa humoreană a câştigat Divizia Naţională de Seniori, competiţie organizată de Federaţia Română de Rugby, ceea ce a permis clubului să avanseze în eşalonul superior.

În acest context, Rugby Club Gura Humorului îşi asumă o abordare orientată spre dezvoltare sănătoasă şi consolidare progresivă, în timp ce jucătorii privesc cu entuziasm oportunitatea de a evolua la nivelul primei divizii şi de a se confrunta cu cele mai puternice echipe din ţară", se mai arată în comunicat.

Logo nou pentru RC Gura Humorului, făcut de un fost rugbist al echipei

În acest context, Rugby Club Gura Humorului a anunţat lansarea noii sale identităţi vizuale, logoul care prezintă un cerb cu coarne impresionante fiind realizat de un fost jucător de rugby.

"Noua identitate vizuală include un logo modern şi un sistem de branding actualizat, construite pentru a reflecta profesionalismul clubului, dinamica echipei şi valorile promovate de acesta: respect, integritate, pasiune, disciplină, solidaritate.

Noua identitate vizuală va fi utilizată în toate competiţiile oficiale, în comunicările clubului şi în relaţia cu partenerii, marcând o etapă definitorie pentru dezvoltarea rugby-ului humorean.

Identitatea a fost realizată pro bono de către Bogdan Zebega, fost jucător crescut la Gura Humorului, component al lotului Rugby Club Domus în perioada conducerii lui George Straton, fost preşedinte al Federaţiei Române de Rugby şi fost 'stejar' (component al loturilor naţionale de rugby). Contribuţia sa reprezintă un gest de recunoştinţă faţă de oraşul care l-a adus mai aproape de rugby", precizează sursa citată.

"Ne-am dorit o transformare vizuală care va reflecta evoluţia clubului şi ataşamentul faţă de comunitate, şi care va susţine dezvoltarea parteneriatelor noastre pe termen lung", a declarat Bogdan Zebega.

Care sunt cele șapte echipe participate în campionatul de rugby și cum se va desfășura competiția

Liga Naţională de rugby a României va avea 7 echipe în ediţia 2026, care va debuta pe 28 martie, urmând să participe şi RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naţionale.

Astfel, ediţia 2026 le va aduce la start pe CSM Ştiinţa Baia Mare, SCM USV Timişoara, CSA Steaua, CS Dinamo, CS Rapid, CSU ELBI Cluj şi RC Gura Humorului.

Competiţia va debuta pe 28 martie şi se va încheia pe 26 septembrie, cu partidele de clasament, meciul pentru bronz şi marea finală.

Sistemul de desfăşurare a competiţiei este sezon regulat, echipele participante disputând un tur şi un retur, conform Tabelei Berger, câte 12 meciuri fiecare. În funcţie de clasamentul final, primele patru echipe se vor califica în semifinale, care se vor disputa după sistemul: Locul 1 - Locul 4, Locul 2 - Locul 3, prima echipă având calitatea de gazdă.

De asemenea, echipele clasate pe locurile 5-7, vor disputa partide pentru stabilirea clasamentului final al competiţiei astfel: baraj între locul 6 şi locul 7, urmat de partida dintre locul 5 şi câştigătoarea barajului. Partidele se vor disputa pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul regulat.

Campioana en titre a competiţiei este CSM Ştiinţa Baia Mare, care a învins-o pe SCM USV Timişoara cu 36-24, în finala disputată în luna septembrie a anului trecut pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf.

Info: Agerpres

Foto: Rugby Club Gura Humorului