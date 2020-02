Lovitura pentru Dinamo inainte de derby! Un fotbalist s-a accidentat si poate rata partida cu FCSB

Dinamo si FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:00.

Perovic s-a accidentat la antrenametnul "cainilor" si ar putea rata derby-ul cu "ros-albastrii", anunta GSP.



Atacantul sarb s-a lovit in zona gatului si acuza dureri greu de suportat. Perovic a fost unul dintre fotbalistii constanti ai "cainilor" in ultima perioada.



6 goluri in 13 meciuri a marcat atacantul de 30 de ani in acest sezon de Liga 1.



Dinamo a ratat accederea in play-off si incearca sa se revanseze in fata suporterilor cu o victorie impotriva "ros-albastrilor".

