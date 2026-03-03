City a primit o veste foarte proastă chiar înaintea meciului cu Leeds (1-0), din etapa precedentă. Pep Guardiola a aflat că nu se poate baza pe golgheterul Erling Haaland, care a suferit o accidentare la un antrenament.

City scapă de emoții. Erling Haaland, aproape de revenire

Pentru Haaland a fost primul meci ratat din acest sezon de Premier League, însă accidentarea sa nu este una gravă.

Norvegianul ar putea reveni chiar la următorul meci, a spus Pep Guardiola.

"Erling se simte mult mai bine, dar ieri nu ne-am antrenat. Azi o vom face, iar după această ședință vom decide dacă va putea juca. La fel este și în cazul lui Nico O'Reilly. Vom decide după antrenament", a spus Pep Guardiola.

Manchester City va înfrunta Nottingham Forest, miercuri, de la ora 21:30, în direct pe VOYO. Trei zile mai târziu, tot pe VOYO, City va înfrunta Newcastle în optimile de finală ale Cupei Angliei, iar ulterior este programat blockbuster-ul din Champions League cu Real Madrid.

Clasamentul golgheterilor din Premier League