După cele două etape disputate în februarie în Liga 2, Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa lunii din divizia secundă, preluând modelul Ligii Profesioniste de Fotbal, care anunță după fiecare etapă formația ideală a rundei.

Echipa lunii februarie în Liga 2

Portar:

Robert Mikloș (CSC Dumbrăvița);

Fundași:

Alex Misarăș (CSC Dumbrăvița), Lovro Cvek (FC Voluntari), Daniel Vîrtej (Sepsi OSK);

Mijlocași:

Ignacio „Nacho” Heras (Sepsi OSK), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Sérgio Ribeiro (Corvinul Hunedoara), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș);

Atacanți:

Moses Mawa (Sepsi OSK), Matko Babić (FC Voluntari), Jean Mbanga (CS Dinamo - foto).

Nominalizările pentru antrenorul lunii februarie sunt: Ilie Poenaru (Chindia Târgoviște), Florin Pîrvu (FC Voluntari) și Ovidiu Burcă (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe).