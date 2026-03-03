OFICIAL FRF ”contraatacă” după ideea LPF!

FRF ”contraatacă” după ideea LPF! Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Încep să se lămurească lucrurile și în divizia secundă.

TAGS:
CS DinamoJean Calvin Mbangamoses mawaOvidiu Burca
Din articol

După cele două etape disputate în februarie în Liga 2, Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa lunii din divizia secundă, preluând modelul Ligii Profesioniste de Fotbal, care anunță după fiecare etapă formația ideală a rundei.

Echipa lunii februarie în Liga 2

Portar: 

Robert Mikloș (CSC Dumbrăvița);

Fundași: 

Alex Misarăș (CSC Dumbrăvița), Lovro Cvek (FC Voluntari), Daniel Vîrtej (Sepsi OSK);

Mijlocași: 

Ignacio „Nacho” Heras (Sepsi OSK), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Sérgio Ribeiro (Corvinul Hunedoara), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș);

Atacanți: 

Moses Mawa (Sepsi OSK), Matko Babić (FC Voluntari), Jean Mbanga (CS Dinamo - foto).

Nominalizările pentru antrenorul lunii februarie sunt: Ilie Poenaru (Chindia Târgoviște), Florin Pîrvu (FC Voluntari) și Ovidiu Burcă (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe).

Clasamentul din Liga 2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci
Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci
Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă
Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, ciuca bătăilor în Antalya! I-a dat gol inclusiv propriul jucător
Sepsi OSK, ciuca bătăilor în Antalya! I-a dat gol inclusiv propriul jucător
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!