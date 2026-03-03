FC Inter Stars 2020, care evoluează în Liga a III-a, a câştigat în instanţă dreptul de a folosi sigla formaţiei Inter Sibiu, înfiinţată în 1982 şi care a evoluat pentru câţiva ani şi pe prima scenă a fotbalului românesc.

"FC Inter Stars 2020 câştigă în instanţă dreptul de a folosi sigla Interului şi palmaresul clubului de tradiţie al fotbalului sibian! Curtea de Apel Bucureşti a respins, luni, 2 martie, ca nefondat apelul înaintat în instanţă de Inter Media and Comunication SpA prin mandatarul Rominvent SA. Hotărârea este definitivă, astfel că FC Inter Stars 2020 Sibiu poate folosi sigla şi culorile FC Inter, în plus va deţine palmaresul clubului de tradiţie care a realizat cea mai mare performanţă fotbalistică pentru Sibiu, câştigarea Cupei Balcanice, în 1991", se arată într-un comunicat, potrivit Agerpres.

"Sunt foarte bucuros că, după o perioadă de câţiva ani, am reuşit în sfârşit să recuperăm în instanţă un bun al Sibiului. Este o mare realizare pentru fotbalul de la noi din localitate. Am readus la viaţă FC Inter Sibiu, o echipă de tradiţie, iubită de sibieni. Asta ne obligă să facem mult mai mult pe viitor pentru FC Inter. Este o mare responsabilitate pentru noi de a-i reda acestei echipe strălucirea de altădată, dar suntem convinşi că, alături de suporterii sibieni, vom reuşi. Este o mare victorie de a recupera palmaresul, sigla şi culorile clubului care a obţinut, la nivel de seniori, singurul trofeu pentru fotbalul sibian, Cupa Balcanică, cucerită în 1991", a declarat Teodor Birţ, cel care a avut iniţiativa de a readuce la viaţă echipa Inter Sibiu, desfiinţată în anul 2000.

FC Inter Sibiu a fost înfiinţată în anul 1982, numele provenind de la întreprinderea Independenţa şi de la cartierul sibian Terezian. Patru ani mai târziu, FC Inter a promovat în Divizia B, iar în 1988 a urcat pe prima scenă fotbalistică a ţării.

În sezonul 1990/1991, "bleu-albaştrii" au terminal pe locul al patrulea în Divizia A, iar în 1991 au cucerit Cupa Balcanică. În anul 1996, echipa a retrogradat în Divizia B, iar în 2000 clubul a fost desfiinţat.