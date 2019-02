SEPSI - DINAMO | Cine mai crede in calificarea in play-off? Capitanul Nistor, nu: "Nu ne gandim la play-off, eu nu ma gandesc!"

Dinamo a castigat cu 1-0 meciul cu Sepsi si inca mai viseaza la play-off. Cel putin Mircea Rednic si unii dintre jucatori.

Capitanul Nistor spune ca nu se mai gandeste la o calificare in play-off. Autorul unicului gol din acest meci, Nistor isi doreste sa castige toate meciurile din sezonul regulat. Daca asta va inseamna si o calificare intre primele sase, cu atat mai bine este de parere Nistor.

"Ne bucuram ca am reusit sa castigam, am mai adunat 3 puncte. Ne va astepta un meci foarte greu cu Botosani. A fost un joc frumos si am meritat victoria. Norocul tine cu cei buni si cu cei puternici. Nu ne gandim la play-off, eu nu ma gandesc. Trebuie sa castigam cu Botosani si daca vom ajunge in play-off cu atat mai bine. A fost frumos cu trenul, mi-a placut", a declarat Dan Nistor la finalul partidei.